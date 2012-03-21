《香港报摘》--其他报纸重要消息3月21日

* 明报:

--交通银行(3328.HK)(601328.SS)早前公布融资大计.据消息人士透露,交行正计划扩大以包销形式配售予独立第三方,包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)在内的承销团,目前正与交行几家大型基金接触,务求获得基金股东支持该行的融资计划.

--内地果酒生产商--宁夏红,公司董事长张金山表示,拟在今年将有关业务来香港上市,集资约5亿至10亿港元.上市资产将包括涉及枸杞深加工的主要业务,现时已委任瑞信及国信负责上市安排.

* 星岛日报:

--汇控(0005.HK)(HSBA.L)集团行政总裁欧智华表示,于过去15个月已出售了约20项业务,套回90亿美元(约702亿港元)资本金,集团将把出售业务所释放的资本进一步拓展亚太区业务,以及加强拉丁美洲的投资.

--政府将于今日向立法会提交"一手住宅物业销售条例草案",其中发展商日后售楼,要用实用面积定价,而地监局亦会于今年内亦将就二手住宅物业实用面积的事宜发出执业通告.

* 苹果日报:

---雅居乐(3383.HK)在海南再增土储,以2.7亿元人民币取得文昌市四幅住宅地及一幅酒店用地,可建总楼面面积29.81万平方米.

* 东方日报:

--英皇钟表珠宝(0887.HK)主席杨诺思表示,去年整体同店销售增长达三成,今年首两个月同店销售续录得一成半至两成增长,更预期下半年表现会优于上半年.

* 文汇报:

--消息指,泓富产业信托(0808.HK)有意分拆部分亚洲资产在新加坡进行人民币计价首次公开募股(IPO),将会为新加坡首只以人民币计价的IPO.公司主席赵国雄证实,基金上市为其中一项选择,但暂未有定案.

--熔盛重工(1101.HK)总裁陈强表示,由于受欧债危机影响,料今年上半年订单情况仍严峻,但料下半年情况将见好转,全年新增订单有望高于去年.

* 大公报:

--首创置业(2868.HK)董事长刘晓光表示,今年将是"并购年",公司冀以低成本拓展土地储备,并预计今年用于购置土地的资金为45亿元人民币.

--重农行(3618.HK)去年新增贷款222亿元人民币,升幅约18%,高于行业水平.该行副行长隋军透露,今年首两个月,该行新增贷款74亿元人民币,较去年同期增加20亿元人民币或37%,而今年新增贷款目标为250亿至300亿元人民币.

--零售连锁店经营商北京物美商业1025.HK助理总裁锺晓兵透露,目标今年再增添80家新店,按目前进展而言,新店肯定可以超过60间.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/黄凯

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