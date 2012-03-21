〔港报社评〕建机场新跑道督导工作须透明--信报3月21日

香港行政长官会同行政会议原则上批准机管局的建议,兴建“三跑道系统”作未来发展方案.香港及房屋局局长昨天表示,机管局可以逐步开展兴建第三条跑道的相关工作,包括规划、环境评估和财务安排构想.从香港长远发展角度看,扩建机场设施,巩固香港航空优势确实不容有失.机管局去年公布机场”2030规划大纲”,提出两个方案,以纾解机场吞吐量饱和的压力.如今决定采用“三跑道系统“,但兴建新跑道需要填海,因而港府有必要释除公众对海洋环境受到破坏的疑虑.

客观地看,扩建机场的确有其合理性.香港作为港口城市,港口在经济中的地位,随功能转变而出现改变.据一项对香港港口功能变化的研究,1996年后,香港运输与物流业所组成各行业的增值消长,过去十多年变化很大.与航空相关的子行业迅速增长,但航运和陆运相关的子行业表现则停滞不前甚至下滑,反映香港作为海运大港的巅峰时代已过,辉煌难再.目前,香港人力与土地成本高,不适宜继续发展港口这种以大宗实物贸易为本的经济结构,逐步升级以金融作核心,强化贸易服务作为金融与供应链管理中心,并以航空优势巩固香港区域交通枢纽的地位,无疑是经济的增长点.