〔港报社评〕建机场新跑道督导工作须透明--信报3月21日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
香港行政长官会同行政会议原则上批准机管局的建议,兴建“三跑道系统”作未来发展方案.香港及房屋局局长昨天表示,机管局可以逐步开展兴建第三条跑道的相关工作,包括规划、环境评估和财务安排构想.从香港长远发展角度看,扩建机场设施,巩固香港航空优势确实不容有失.机管局去年公布机场”2030规划大纲”,提出两个方案,以纾解机场吞吐量饱和的压力.如今决定采用“三跑道系统“,但兴建新跑道需要填海,因而港府有必要释除公众对海洋环境受到破坏的疑虑.
客观地看,扩建机场的确有其合理性.香港作为港口城市,港口在经济中的地位,随功能转变而出现改变.据一项对香港港口功能变化的研究,1996年后,香港运输与物流业所组成各行业的增值消长,过去十多年变化很大.与航空相关的子行业迅速增长,但航运和陆运相关的子行业表现则停滞不前甚至下滑,反映香港作为海运大港的巅峰时代已过,辉煌难再.目前,香港人力与土地成本高,不适宜继续发展港口这种以大宗实物贸易为本的经济结构,逐步升级以金融作核心,强化贸易服务作为金融与供应链管理中心,并以航空优势巩固香港区域交通枢纽的地位,无疑是经济的增长点.
巩固香港航空枢纽的角色,没有人有异议.但扩建机场的方案,如今选择了以”三跑道系统”,港必须把未来督导工作各种信息透明化,凝聚公共讨论空间和认同,使这项耗资逾1,300亿元的项目,有”择优”兴建的合理性和足够的说服力.(A02)
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。