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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 09:11 BJT

《香港重要政经日程》--3月21日-3月25日

=====================今日香港主要政经消息==========================

3月21日(周三)

-- 恒基地产(0012.HK)公布全年业绩.

-- 康师傅控股(0322.HK)公布全年业绩.

-- 李氏大药厂(0950.HK)公布全年业绩.

-- 联华超市(0980.HK)公布全年业绩.

--10:00 合生元(1112.HK)全年业绩记者会.

--11:30 中海油田服务(2883.HK)全年业绩记者会.

--14:30 华润创业(0291.HK)公布全年业绩记者会.

--15:00 中国无线(2369.HK)全年业绩记者会.

--16:30 瑞安房地产(0272.HK)公布全年业绩.

*--17:30 方兴地产(0817.HK)全年业绩记者会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

3月22日(周四)

-- 公布2月份消费物价指数.

-- 中国农业银行(1288.HK)公布全年业绩.

-- 中国光大(0165.HK)公布全年业绩.

-- 民生银行(1988.HK)公布全年业绩.

-- 中国中旺(1333.HK)公布全年业绩.

-- 富士康(2038.HK)公布全年业绩.

-- 国药控股(1099.HK)公布全年业绩.

--11:15 中外运(0598.HK)全年业绩记者会.

--11:30 冠捷科技(0903.HK)全年业绩记者会.

*--11:30 味千中国(0538.HK)全年业绩记者会.

*--14:30 嘉华国际(0173.HK)全年业绩记者会.

--16:00 九龙仓(0004.HK)公布全年业绩记者会.

--16:15 吉利汽车(0175.HK)公布全年业绩记者会.

--16:30 中国联通(0762.HK)公布全年业绩记者会.

--16:30 利丰(0494.HK)公布全年业绩记者会.

3月23日(周五)

-- 力量能源(1277.HK)首日挂牌.

-- 联合水泥(1312.HK)公布全年业绩.

-- 安东油田(3337.HK)公布全年业绩.

-- 京客隆(0814.HK)公布全年业绩.

-- 比亚迪(1211.HK)公布全年业绩.

-- 东方航空(0670.HK)公布全年业绩.

-- 中国太平保险(2601.HK)公布全年业绩.

-- 中石化(0386.HK)公布全年业绩.

-- 中国神华(1088.HK)公布全年业绩.

-- 大唐发电(0991.HK)公布全年业绩.

-- 招金矿业(1818.HK)公布全年业绩

-- 兖煤(1171.HK)公布全年业绩.

-- 建设银行(0939.HK)公布全年业绩

*--11:00 渣打集团(2888.HK)行政总裁记者会.

--12:40 香港投资基金公会午餐会讨论RQFII.

--13:00 创科实业(0669.HK)全年业绩记者会.

*3月25日(周日)

-- 第四届香港特区行政长官选举.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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