《香港重要政经日程》--3月21日-3月25日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
=====================今日香港主要政经消息==========================
3月21日(周三)
-- 恒基地产(0012.HK)公布全年业绩.
-- 康师傅控股(0322.HK)公布全年业绩.
-- 李氏大药厂(0950.HK)公布全年业绩.
-- 联华超市(0980.HK)公布全年业绩.
--10:00 合生元(1112.HK)全年业绩记者会.
--11:30 中海油田服务(2883.HK)全年业绩记者会.
--14:30 华润创业(0291.HK)公布全年业绩记者会.
--15:00 中国无线(2369.HK)全年业绩记者会.
--16:30 瑞安房地产(0272.HK)公布全年业绩.
*--17:30 方兴地产(0817.HK)全年业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
3月22日(周四)
-- 公布2月份消费物价指数.
-- 中国农业银行(1288.HK)公布全年业绩.
-- 中国光大(0165.HK)公布全年业绩.
-- 民生银行(1988.HK)公布全年业绩.
-- 中国中旺(1333.HK)公布全年业绩.
-- 富士康(2038.HK)公布全年业绩.
-- 国药控股(1099.HK)公布全年业绩.
--11:15 中外运(0598.HK)全年业绩记者会.
--11:30 冠捷科技(0903.HK)全年业绩记者会.
*--11:30 味千中国(0538.HK)全年业绩记者会.
*--14:30 嘉华国际(0173.HK)全年业绩记者会.
--16:00 九龙仓(0004.HK)公布全年业绩记者会.
--16:15 吉利汽车(0175.HK)公布全年业绩记者会.
--16:30 中国联通(0762.HK)公布全年业绩记者会.
--16:30 利丰(0494.HK)公布全年业绩记者会.
3月23日(周五)
-- 力量能源(1277.HK)首日挂牌.
-- 联合水泥(1312.HK)公布全年业绩.
-- 安东油田(3337.HK)公布全年业绩.
-- 京客隆(0814.HK)公布全年业绩.
-- 比亚迪(1211.HK)公布全年业绩.
-- 东方航空(0670.HK)公布全年业绩.
-- 中国太平保险(2601.HK)公布全年业绩.
-- 中石化(0386.HK)公布全年业绩.
-- 中国神华(1088.HK)公布全年业绩.
-- 大唐发电(0991.HK)公布全年业绩.
-- 招金矿业(1818.HK)公布全年业绩
-- 兖煤(1171.HK)公布全年业绩.
-- 建设银行(0939.HK)公布全年业绩
*--11:00 渣打集团(2888.HK)行政总裁记者会.
--12:40 香港投资基金公会午餐会讨论RQFII.
--13:00 创科实业(0669.HK)全年业绩记者会.
*3月25日(周日)
-- 第四届香港特区行政长官选举.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。