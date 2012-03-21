〔港报社评〕成立具公信独立委会,查清唐英年泄密真相--明报3月21日

香港特首候选人唐英年声称爆行政会议内幕,指控另一名候选人梁振英抵触香港核心价值,港府透过行政会议秘书处发表声明,对于唐英年自承违反保密原则和所谓爆料内容,并无评论.监于唐英年与梁振英必有一人说谎,而唐梁二人又有其一会当选特首;加上唐的指控严重,事涉港人珍视的核心价值,事态真相不应该淹没在口水战之中,即使特首选举有了结果,港府仍然应该成立独立委员会,彻查唐英年和梁振英谁在说谎.

曾荫权政府在选举过程的角色,值得总结作为殷监.行政会议秘书处的声明,强调行政会议保密原则的重要性和必要性,必须坚守和尊重;对于唐英年以事关重大公众利益,合理化他的违例行为,声明以”致力维护行政会议系统的完整性关乎重大公众利益”的立场,不点名地驳斥了唐英年的说法,整个声明,对唐公开声称违反保密原则,恰当与否,却不置一词.

唐英年未能举证而指控,要港府劳师动众调查,表面上很不合理,因为这类选举操作指控,港府都认真对待,此例一开,日后其他选举,或许会仿效.基于梁振英有机会当选特首,他的香港核心价值是否与绝大多数港人一致,不但涉及核心价值的扞卫,更涉及”一国两制”会否质变的根本疑虑,一日不消除,若梁振英做了特首,他就成为”悬在港人头上的一把刀”,港人不会身心舒畅,梁振英的管治也会荆棘满途.若梁振英没有说过那些言论,就让独立调查还他清白,使他能够与港人一条心,合力建设更繁荣稳定的香港.(A04)