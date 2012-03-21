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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 09:07 BJT

〔港报社评〕示威表达有自由,人身安全要保障--星岛日报3月21日

去年的立法会递补机制论坛受到”V煞”冲击,乱作一团,立法会议员梁国雄等5人因此被判入狱.法官虽然认同言论和表达自由的重要,同时指出人身安全不容妥协.香港今年夏秋将进入示威高峰期,这是及时的忠告.港人向来以和平示威的传统自豪,可是近年有部分较为激进的示威人士手段比较激烈,肢体冲突有之,霸占路面瘫痪交通有之,缠扰式狙击有之,这些行动固然起到宣泄情绪和吸引大众注意的效果,同时却激起不少市民反感,担心和平示威的传统变质.

揶揄法官不利法治.”长毛”梁国雄被定罪判囚,网上即出现用裁判法官样貌配以猩猩身体的画作及不雅字句.香港法庭审讯过很多宗示威集会越轨行为的案件,有定罪也有判无罪,显示法庭并非倒向任何一派的政治工具.有些判决可能会产生政治后果,例如梁国雄被判囚两个月,触发立法会是否褫夺其议员职位的机制,此外,他获准保释等候上诉,如果今秋未能脱罪又未服满刑期,将连参选下届立法会的权利也失去.不过,这不应该是法庭判刑的考虑因素.

这阵子特首选举黑材料满天飞,甚至现任特首都饱受批评,市民不满情绪逐步升温,再加上九月立法会选举,预计这个夏秋的示威和狙击行动会比平常多,规模会比平常大.在法治社会,抗议示威和人身安全并无必然矛盾,只要做好两者的平衡,市民表达的权利,相信不会因为今次案例受损.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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