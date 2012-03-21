〔港报社评〕示威表达有自由,人身安全要保障--星岛日报3月21日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
去年的立法会递补机制论坛受到”V煞”冲击,乱作一团,立法会议员梁国雄等5人因此被判入狱.法官虽然认同言论和表达自由的重要,同时指出人身安全不容妥协.香港今年夏秋将进入示威高峰期,这是及时的忠告.港人向来以和平示威的传统自豪,可是近年有部分较为激进的示威人士手段比较激烈,肢体冲突有之,霸占路面瘫痪交通有之,缠扰式狙击有之,这些行动固然起到宣泄情绪和吸引大众注意的效果,同时却激起不少市民反感,担心和平示威的传统变质.
揶揄法官不利法治.”长毛”梁国雄被定罪判囚,网上即出现用裁判法官样貌配以猩猩身体的画作及不雅字句.香港法庭审讯过很多宗示威集会越轨行为的案件,有定罪也有判无罪,显示法庭并非倒向任何一派的政治工具.有些判决可能会产生政治后果,例如梁国雄被判囚两个月,触发立法会是否褫夺其议员职位的机制,此外,他获准保释等候上诉,如果今秋未能脱罪又未服满刑期,将连参选下届立法会的权利也失去.不过,这不应该是法庭判刑的考虑因素.
这阵子特首选举黑材料满天飞,甚至现任特首都饱受批评,市民不满情绪逐步升温,再加上九月立法会选举,预计这个夏秋的示威和狙击行动会比平常多,规模会比平常大.在法治社会,抗议示威和人身安全并无必然矛盾,只要做好两者的平衡,市民表达的权利,相信不会因为今次案例受损.(A06)
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。