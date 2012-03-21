〔港报社评〕第三跑道需节省成本保持竞争力--文汇报3月21日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
香港行政会议昨日原则上接纳机管局兴建第三条跑道的方案,机管局将在2年内开展环境评估、设计细节及财务安排.兴建第三条跑道势在必行,但工程开支庞大、成本过重备受关注.港府量压缩开支,并承担适当费用以减轻机管局的财政压力,从而降低日后新跑道的建设成本,避免削弱竞争优势.同时,港府好环评工作,以求减少阻力,加快进度,亦可发挥节省成本的效果.
兴建第三跑道对香经济持续发展影响举足轻重,关乎能否维持作为贸易、物流、旅游及专业服务中心的地位,尽快兴建无庸置疑.但第3跑道将耗资1,362亿港元,是香港历来最贵的基建项目.根据机管局评估,第三跑道将会面临1,000亿港元的资金缺口,融资方案及其所产生的高昂成本成为市民关注.目前机管局表示会研究各种融资方法,包括发债、借贷等,又不排除会开征机场建设费.港府作为机管局的唯一股东,应对第三跑道融资作出必要承担,
第三条跑道成本高昂的原因之一,也与社会对环保要求不断提高,工程要尽可能符合环保有关.若环评过不了关,工程必然被拖延,在通胀、材料价格年年升的情况下,工程成本亦水涨船高.港珠澳大桥工程的环评官司,造成工程延误1年,造价亦上升至少65亿港元.前车之监,港府更要先行对所有可能造成的环境影响进行评估,并提出”缓解、减少、补偿”方法,针对性处理问题,在环评问题上排除各种不明朗因素,以免令工程再生枝节,争取共识令工程顺利早日动工,亦可减少不必要的开支,达到节省成本之目的.(A03)
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。