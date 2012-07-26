〔表格〕近期香港上市公司对上半年业绩预警一览

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港7月26日电---以下为部份香港上市公司就2012年1-6月业绩发出盈利预警的摘要: **正面盈利警告** ................................................................................................. 7月 *中国忠旺(1333.HK) 预期净利大幅增加,因销售收益大幅增长 心连心化肥(1866.HK) 料净利大幅增长,因期内尿素平均售价大幅提高,以及煤炭成本下降. 铂阳太阳能(0566.HK) 预期转亏为盈,因销售收益增长逾50%,毛利率改善及财务成本减少. 李氏大药厂(0950.HK) 料净利按年增长超过50%,因医药产品销售上升,营运效益改善. 天津天联(1265.HK) 预期净利显着增长,因此前收购资产于期内全面入账. TCL多媒体(1070.HK) 料录得增长,受惠LCD电视机销量升及一次性收益. 威发国际(0765.HK) 料扭亏为盈,因玩具产品业务毛利率上升及投资收入增加. **负面盈利警告** ................................................................................................. 7月 *霸王国际(1338.HK) 料业绩亏损,因中国经济放缓,影响了销售复苏进度,导致期内家居及个人护理产品销售收入下降. *惠记集团(0610.HK) 预计业绩有相当跌幅,因去年同期业绩包括了石矿业务的一次性溢利. 兴业铜业(0505.HK) 料净利显着减少,因新产品尚无盈利贡献,及铜产品价格和加工费下跌影响. 味千(中国)(0538.HK) 预期净利大幅减少,因销售下降及经营开支增加. 西王糖业(2088.HK) 料净利大幅下降,因主要生产成本玉米成本持续上涨,而主要产品淀粉糖及葡萄糖酸钠销售价格下降. 云锡矿业(0263.HK) 料亏损增加,因金融资产录得未实现亏损. 路劲基建(1098.HK) 预计净利同比下降,因人民币对港元汇率较为稳定,令期内汇兑收益减少. 广州广船(0317.HK)(600685.SS) 料净利下跌逾50%,受在建船舶价格下跌令造船利润减少,以及对部份船舶计提减值准备拖累. 国美电器(0493.HK) 预期录得亏损,因销售收入下滑及电子商务业务亏损所致. 飞毛腿(1399.HK) 料净利大幅减少,因传统手机市场下滑导致集团产品利润率降低. 招商局国际(0144.HK) 料净利大幅下跌,因应占联营公司盈利下跌,以及去年同期录得出售联营公司权益的特别收益. 潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ) 预期净利按年下跌少于50%,因中国经济和固定投资增长放缓拖累销售减少. 信义玻璃(0868.HK) 料净利按年减少约40%,受累国内外浮法玻璃及太阳能玻璃价格下跌. 金蝶国际(0268.HK) 料业绩转盈为亏,因宏观环境恶化不利企业IT支出. 阳光纸业(2002.HK) 预计业绩明显倒退,因产品毛利率下跌及融资成本增加. 中海发展(1138.HK)(600026.SS) 料业绩亏损,因航运市场持续低迷,运价下跌. 新疆新鑫矿业(3833.HK) 预期净利大幅减少,因电解镍及阴极铜价格下跌. 中国重汽(3808.HK) 料净利同比大幅下降,因需求下滑导致重卡销量显着减少. 中国国航(0753.HK)(601111.SS) 料净利同比下降逾50%,因需求放缓、航油价格上升和汇兑收益减少. 永晖焦煤(1733.HK) 预计业绩转盈为亏,因主要市场中国的焦煤价格下跌及需求减少,费用增加. TCL通讯2618.HK 料第二季和上半年的盈利同比大幅下降,因手机毛利率下跌. 上海石化(0338.HK)(600688.SS) 料转盈为亏,因炼油业务产生政策性亏损,下游化工业务因需求和价格下滑而亏损. 晨鸣纸业(1812.HK)(000488.SZ) 预净利同比下跌70-85%,因产品价格走低,毛利率下降. 中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ) 预计净利同比下跌60-80%,因投资收益下降及汇兑损失. 东方航空(0670.HK)(600115.SS) 预计净利润同比下降50%以上,因燃油价格上升及汇兑收益减少. 中国太保(2601.HK)(601601.SS) 估计净利减少55%左右,因投资收益大幅下降及业务增速放缓. 金威啤酒(0124.HK) 料录得重大亏损,因期内啤酒销售额下降,及物料价格上升. 南方航空(1055.HK)(600029.SS) 料净利下降逾50%,受累航油价格上和汇兑损失. 湖南有色2626.HK 将录得亏损,因主要产品价格下跌等. 中电控股(0002.HK) 预期澳洲雅洛恩煤矿场水浸将对其2012年业绩造成不利影响. 鞍钢(0347.HK)(000898.SZ) 料盈转亏,因钢材价格明显下降. 中国动向(3818.HK) 预期净利同比下跌约29%,受累存货过剩和中国体育用品市场竞争激烈. 盛高置地(0337.HK) 可能转盈为亏,因中国房地产市场增长放缓影响销售. 台泥国际(1136.HK) 料净利减少逾50%,受累水泥价格下滑. 中材股份(1893.HK) 料净利大幅下降,受累水泥等主要产品价格下滑. 6月 灵宝黄金(3330.HK) 料净利大幅下跌,因金价下跌导致金锭销售减少及存货增加. 山水水泥(0691.HK) 预计净利跌至少40%,受累产品售价下降. 亚洲水泥(0743.HK) 料净利大幅低于去年同期,因产品价格显着下跌. 中国粮油(0606.HK) 净利可能显着减少,因大豆价格上涨,原粮采购价格显着上升. 华润水泥(1313.HK) 料净利同比显着减少,因产品价格下跌. 太平洋航运(2343.HK) 预计业绩将由盈转亏,受累于非现金减值准备. 李宁(2331.HK) 料上半年和全年的净利同比较大幅度下滑,因订单减少和推广费用增加. 海螺水泥(0914.HK)(600585.SS) 预计净利同比降50%以上,因水泥价格大幅下跌. 汇银家电(1280.HK) 料净利大幅下降,因受中国家电行业宏观政策影响及成本上升拖累. 5月 国泰航空(0293.HK) 预期上半年业绩"令人失望",因油价高企且环球经济动荡. 注: 1.*为新增内容. 2 以上内容仅为摘要,并不包含所有已发盈警的上市公司. 3.路透中文新闻未必另行报导上述各项相关内容. (完) --整理 梁慧仪; 审校 曾祥进
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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