〔港报财经评论〕半杯水看欧洲放水--信报3月21日

半杯水看欧洲放水 /习广思

有升终会有跌,港股加速调整,或多或少拜博士蛙(1698.HK).尽管美债连连跌,但欧美股市疲态未改,季度结前好淡厮杀局面料持续.恒指走势反覆,全日在21,000点水平拉锯,尾市因欧股期货走软跌势加剧,收报20,888点,大市成交额634亿港元,看淡的投资者成功进攻,沽空比率上升至9.91%,第一个牛证重货区20,900-21,000点被攻破.走势上,恒指下试250天线,可惜此水平似乎防守力有限,或进一步下试50天线,亦即是20,600点.国企指数虽即将出现”黄金交叉”,但动力颇为疲弱,昨天失守11,000点及50天线后,收报10,870点,一旦内银业绩失望的话,有机会回试150天线10,431点水平.

其实,恒指走势意义不大,中移动(0941.HK)、和黄0013.HK及汇控(0005.HK)衍生工具众多,成为大户对指数舞高弄低的棋子.事实上,过去两日几乎是最佳示范,三只股份上周持续吸引资金流入,这两日震走不少人,衍生市场更甚之.正如昨天提及,值得留意的是,蓝筹及大型股份在业绩前配合大行唱好,制造憧憬空间,最终却先高后低,绩前受捧,绩后被掟.尽管恒指跌幅仅227点,但大市有926只股份录得跌幅,二三线股急吐杀伤力不易低估.个别公司业绩前后,资金抛货快且狠.昨天达芙妮(0210.HK)、利邦(0891.HK)业绩理想但股价急挫,资金回吐.霸王(1338.HK)绩后被狠沽尚不为奇,但香格里拉(0069.HK)绩后被抛售急挫7.8%叫人意外.及至即将公布业绩的公司亦率先获利,味千(0538.HK)跌5%、MI能源(1555.HK)跌5.4%.

资金从二三线股抽身,短期大市承接力有限,仍有货在手固然有损失.然而,对选股投资者来说,这份业绩是股票照妖镜,垃圾股票被抛售后将难以急弹,反而业绩交到数的公司,股价回落,应被视为吸纳机会呢.欧洲股市跌势加剧,10年德债息在横行区顶部守得住,10年美债止跌.债市资金流出后,是否转航流入股市?美股升势能支撑到几时?事实上,近期调整的不止是港股,除日股之外,亚太区股均见调整压力,加上区内发债频频,对许多追求利息回报的私银投资者而言,部分资金由股市流入债市,以致企业发债抽水,成为股市泄洪渠道.亦可见配股集资忧虑未散的股份,股价走势相对地落后,例如内房跑输的恒大(3333.HK)、几间大型内银股调整未完等.(B03)

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英镑1.60关受阻回落 /苏子

英镑兑美元在去年11月底至12月下旬期间,每次升至接近1.58关口附近均遇上严峻阻力而下挫,但当跌至1.5360-1.5420区域时却又获得良好的承接力,并形成典型的横行上落市走势模式.不过,英镑兑美元在今年1月11日成功跌破上述的横行上落区底部后,却只是多跌百多点子至1.5233低位便已止跌回升,返回上述区域内波动,出现假突破走势陷阱.随后汇价以单边市的形式,只用上12个交易天便突破上述区域的顶部阻力.不过,成功破关而上后的英镑兑美元的升幅却只有大约200点子,而且当升至1.59关口以上后已见庞大阻力出现,汇价几经辛苦才能升至1.5990高位,却始终未能承接破位后的良好上升势头成功突破更为关键的1.60心理关口,因此不敢对英镑兑美元看得太好.

英镑兑美元自2月1日成功升破1.58阻力关口后,汇价大部分时间在1.57-1.59间反覆争持,完全没有任何趋势可言.由于英镑兑美元在升破1.58关口后所呈现的上落市表现,与原先预期汇价在顺利突破1.58关口后,可以迅即升至1.60心理关口以上大有出入.担心汇价若仍未能在本周余下时间顺利向上作出重大突破,成功升至1.60心理关口以上波动,则其短期、特别是下周的走势将会是岌岌可危,估计将有较高机会向下跌破上周初所造的1.5601低位,随后再度下试今年1月13日所造的1.5233低位支持.后市英镑兑美元的走势若如所料般成功向下作出重大突破,相信与美元整体走势回复上升动力有直接关系.

留意英镑兑美元在1月13日所造的低位与月线图的保历加通道底部支持相若,稍后英镑兑美元若能以单边市形式成功下破上述的低位,由于届时汇价已同时跌至月线保历加通道底部支持以下,故在技术上出现双重突破的大前提下,担心1.50心理关口所发挥的支持力将十分有限,汇价较大机会进一步破关而下,继续往下寻底,目标则看2010年6月中旬所造的1.4686低位.前晚美汇指数承接上周五的弱势,进一步跌破上周二的79.67低位,破位后最低曾见79.35,此低位刚好为20天SMA支持所在.美汇指数在触及20天SMA支持后便已止跌回稳,昨天欧洲入市后更扭转前天的弱势,已回升至79.84高位,直逼上日的79.89高位及10天SMA的79.87阻力.

如昨晚美汇指数可以进一步上升甚至突破80心理关口收市,料美元整体走势将再次明显转强,而上周四所造的80.74高位将有甚高机会一攻即破.反之,若昨晚美汇指数的升势一直受制于10天SMA阻力,最后更回落至上日收市价附近收市,从而令日线图呈现近似射击之星的不利形态的话,那便要提防美元自上周四开始的调整仍未完成,稍后美汇指数或会下试至本月9日所造的79.12低位附近,若守稳才有望重拾新一轮上升浪.(B10)