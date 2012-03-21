〔港报财经评论〕中国电信增长放缓--经济日报3月21日

中国电信增长放缓 /余少文

国企指数五连跌,市场焦点落在不如人意的公司业绩,其中中国电信(0728.HK)去年盈利差于预期,主要是第四季盈利显着滑落,若然今年情况未能改善,其盈利增长将放缓.国企指数昨日再跌165点或1.5%,收10,870点,两周内第二度跌穿11,000点,成交额增加至141亿港元,主要由于石油和保险股领跌,但有17%主板H股逆市上升,绩佳兼派高息的北青传媒(1000.HK)更升16%.而红筹指数跌50点或1.3%,收3,994点,成交额54亿港元.绩优兼派高息获股民追捧,绩差则被股民抛售,中电信便是昨日绩差表表股,其去年收入升11%至2,450亿元人民币,盈利只升8%至165亿元人民币,每股盈利0.2元人民币,少于市场预期的0.218元人民币,导致股价跌3%,收报4.36港元.末期息每股8.5港仙,每股NAV为3.16港元,息率只有1.9厘,市帐率则为1.1倍.

中电信去年第一至第三季的盈利对比上年同期都有增长,尤其去年第三季增长达15%至41亿元人民币,但到第四季则同比下跌4%至26亿元人民币,应该是中电信盈利差于预期原因所在.而中电信推iPhone手机,今年要增加手机补贴,或会影响公司盈利增长表现,中电信董事长兼首席执行官王晓初也承认对今年盈利会构成压力,要到明年才好转.中电信争取今年底前完成收购母公司CDMA网络资产,资产帐面值为1,200亿元人民币,而去年相关租赁费用开支为190亿元人民币,以此计算,可能会以约6倍PE收购该网络.但CDMA能否过渡4G是一个疑问,王晓初认为现时欧美地区4G技术仍以上网卡为主,手机应用方面较少,未来即使4G投入市场,3户仍然可维持较大规模,两种网络会长期并存.

当然,各种网络均可在现实中并存,如2G和3G,但市场开始接受3G,4G速度较3G更快,若然月费跟3G相差不远,除非被合约规限,否则相信3G用户会转网,故中电信今年可能斥资1,200亿元人民币收购CDMA网络,除了影响其今年盈利表现外,至少要6年才能回本.但如王晓初表示中国内地有关部门预计,2014年开始发出4G牌,认为要观望中电信收购母公司资产后所产生的效益能否达到,以及三间电讯商是否到2014年都可以全数获发4G牌.(010)