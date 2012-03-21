〔中国金融〕债券市场喜迎春,人才愈发抢手薪资看涨

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港3月21日电---随着中国利率市场化的脚步越来越近,债券市场所蕴藏的巨大投资机会正逐渐纳入更多的金融机构视野,也引发相关人才需求量大增,并推动薪资水平看涨.
近日,总部位于广东的东莞证券一时轰动业内,其挂在中国货币网上的招聘条件相当诱人:固定收益业务高级交易员三名,负责银行债券市场资金拆借相关交易,税前年薪30-100万元人民币之间.
仅本周和上周,就有南京证券、信达证券、第一创业摩根大通、浙商银行、恒丰银行的招聘广告也都对同一类人才发出了邀请:固定收益部高管、债券研究、固定收益交易员、债券承销、货币以及衍生品交易员等.
不同的招聘信息显示着同一个信号:中国债券市场将迎来发展高潮,正以不可挡之势吸引着人流、钱流.
"的确很热,就连我们这样的小机构,都有不少客户找上门...,感觉好象今年固定收益产品要大爆发一样."上海耀之资产管理公司的王小坚称.
曾任职外资金融机构交易员的王小坚,现在同银行合作管理着一只理财产品,专门负责投资银行间债券市场.他称,目前的确是债券人才奇缺,稍有经验的人要价都很高.
而一位券商的债券交易人士则表示,越来越多的机构都意识到债券的赚钱效应,在人员、资金上都给予倾斜.
"利率市场化以后,固定收益业务的赚钱机会非常有吸引力."她称,"有不少原来股市的研究员,也都转做债市研究员了."
中国债券市场包括交易所债市、银行间债市,整体债券存量超过22万亿元人民币.随着利率市场化、人民币国际化步伐的推进,中国债市的发展前景诱人.
--记者 毕晓雯; 审校 屈桂娟
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。