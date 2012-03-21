〔香港热股〕华能国际早盘跌逾6%,业绩远逊预期并遭投行降级

路透香港3月21日电---中国最大发电商--华能国际电力(0902.HK)(600011.SS)H股周三早盘中段跌逾6%,因去年度业绩远逊市场预期,稍早并遭投行下调投资评级.
香港时间10:56,该股跌7.08%,报4.33港元;大市恒生指数.HSI则跌0.04%.
华能国际此前公布,2011年度净利按年下跌65%至11.8亿元人民币,远低于市场预测的17.47亿元.[ID:nSH0110182]
投行花旗的报告称,将华能国际H股投资评级由"买入"降至"沽售",目标价则下调22%至4港元,因高估了公司的盈利能力.报告并称,华能国际去年第四季录得2.29亿元人民币净亏损.(完)
--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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