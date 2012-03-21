〔香港热股〕华能国际早盘跌逾6%,业绩远逊预期并遭投行降级

香港时间10:56,该股跌7.08%,报4.33港元;大市恒生指数.HSI则跌0.04%.

华能国际此前公布,2011年度净利按年下跌65%至11.8亿元人民币,远低于市场预测的17.47亿元.[ID:nSH0110182]

投行花旗的报告称,将华能国际H股投资评级由"买入"降至"沽售",目标价则下调22%至4港元,因高估了公司的盈利能力.报告并称,华能国际去年第四季录得2.29亿元人民币净亏损.(完)