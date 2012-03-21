〔港股业绩〕康师傅年度净利六年来首见衰退,分析师关注饮品销售动能(更新版2)

(新增更多分析师评论及细节)

* 净利六年来首见按年衰退

* 饮品事业成长率大幅放缓

* 因天气、塑化剂以及通胀高企

* 期望通过百事结盟,扩充产品线

* 分析师关注饮品销售动能回复

记者 李珊珊

路透香港3月21日电---受到饮品事业增长大幅减缓影响,康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)六年来首见年度净利衰退,周四股价一度大跌至三周低点.分析师表示,2012年成本压力可望稍缓,但公司或许也需要进一步行销来提振营业额,占营收最大的饮品销售动能恢复情况受瞩目.

分析师及基金经理指出,康师傅净利衰退幅度较市场预期大,显示下半年、特别是第四季饮品销售仍受库存情况影响.不过,也有部份分析师认为,作为中国市占率最高的茶饮以及方便面企业的康师傅,具有行业龙头优势,在中国民间消费力持续随着经济增长下,长线仍看好公司.

"第四季差过我们谨慎的看法,"美银美林分析师曾省吾在报告中指出,"第四季饮品营收按年下滑1%,可能受到库存因素时间较长影响."

在净利公布后康师傅午后一度跌逾4%至三周来低点22.40港元,本地时间下午2:57时,股价已翻涨报23.55港元,升0.64%;但该股今年迄今仍仅略涨0.4%,远差于大盘恒生指数.HSI的涨约13%.

"康师傅的业绩令人失望,它的估值并不便宜,这样的消息会对股价有压力."汇业财经集团股票研究主管熊丽萍说.

去年宣布与百事可乐(PEP.N)结盟的康师傅此前公告,2011年度净利按年减12.01%至4.195亿美元,低于市场预估的4.55亿美元,亦为2005年衰退57%后首见.康师傅主席魏应州称,年内原材料及各项成本波动以及反常天候影响产品销量.[ID:nSH0110068]

以公司稍早公告的未经稽核前三季净利3.596亿美元计算,康师傅第四季仅赚约0.599亿美元,较上年同期的0.79亿美元减少24%.由于季节性因素,第四季通常是饮料的销售淡季.

**饮品毛利滑落**

康师傅去年全年毛利率滑落至26.54%,较上年度减少1.89个百分点.公司称,主要原材料如面粉、棕榈油、糖及PET粒子等价格持续高企,对行业造成极大的成本压力,令业界毛利率普遍降低.此去,去年的塑化剂风波,也影响销售.

在产品方面,全年饮品营收成长率为13.22%,仅为前一年度38.94%成长率的约三分之一;另一主要营收来源--方便面营收成长率为22.54%,上年同期为27.04%.

分析师指出,去年夏天气温相对凉爽令饮品在传统销售旺季"旺季不旺",令库存情况持续至第四季.然而,原材料价格今年初现回落迹象,料有利于康师傅维持毛利.此外,康师傅与百事可乐(PEP.N)结盟若获中国商务部批准,也有助于康师傅未来定价策略.

瑞银分析师彭燕燕在报告中写道,"在康师傅整合百事碳酸饮品通路,以及2013年开始分销纯果乐(Tropicana)及佳得乐(Gatorade),康师傅营运毛利率将有改善的空间."

然而,分析师也指出,需留意康师傅是否加大行销开支,抵销材料成本下降对毛利的挹注.

康师傅主席魏应州表示,面对饮品市场激烈竞争,集团将强化通路布建,并通过与百事公司在中国建立战略联盟,扩充产品种类,创造更广阔的发展空间.公告称此交易尚待商务部核准.

康师傅去年11月宣布以子公司5%的股权换来了百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权,而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得了康师傅广大的通路.顶新集团董事长、康师傅控股(910322.TW)执行董事魏应交上月表示,预料中国商务部将最快3月底批准此案.[ID:nSB1404886]

**股价脱离低点**

然而,亦有分析师在令人意外的销售数字中看到亮点.一不具名的外资投行人士称,康师傅销售动能仍未变,且净利低于预期是因为税率调整的原因,该投行建议在股价午后回档时逢低承接.

"康师傅仍为我们首选,"该投行人士称,"在调整有效税率后,康师傅EPS比我们预期的佳."他由于公司政策而无法具名.

丰盛金融分析师卢志威也说,"(康师傅)是家成长稳定且前景很好的公司.....因为他们业务还很稳定,毛利改善会让盈利前景转好."

康师傅去年每股盈利为0.075美元,亦较上年的0.0853美元低,年度营业额按年增17.74%至78.67亿美元,其中仍以饮品营收占比最大,为50.85%,方便面次之,为45.67%,方便食品则占2.56%.

公司并建议末期派发0.0375美元股息.

康师傅以及竞争对手中国旺旺(0151.HK)去年12月5日起纳入恒生指数成分股[ID:nST0419662];其他对手还包括娃哈哈以及统一企业中国(0220.HK)等.

康师傅在台湾发行的存托凭证(TDR)收盘大跌4.26%至42.70台币,跌幅大于大盘加权股价指数.TWII的涨0.12%.台湾股市于本地时间13:30收市.(完)

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