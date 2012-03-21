〔香港个股〕友邦保险称日本Nippon Life已购入其1%股份,约值4.3亿美元

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港3月21日电---友邦保险(1299.HK)周三称,日本人寿保险公司Nippon Life[NPNLI.UL]已购入该公司1%的现有普通股股本,截至3月20日约值4.3亿美元.
友邦保险在一份声明中并称,该公司与Nippon Life签署谅解备忘录,旨在加强现有合作关系,透过建立结构性及互惠互利的基础以交流产品及分销方面的业内最佳守则.双方亦会参与员工交换计划以培训及发展人才.
声明同时指出,友邦保险在亚太区内(日本除外)的寿险市场拥有庞大的增长机遇,Nippon Life的投资将令该公司能够参与其中.
友邦保险周三午盘初段跌1.08%,报27.4港元;大市恒生指数.HSI则跌0.24%.(完)
浏览友邦保险其他新闻,请点选[1299.HK-CMN]
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。