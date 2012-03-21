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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 13:28 BJT

〔香港个股〕友邦保险称日本Nippon Life已购入其1%股份,约值4.3亿美元

路透香港3月21日电---友邦保险(1299.HK)周三称,日本人寿保险公司Nippon Life[NPNLI.UL]已购入该公司1%的现有普通股股本,截至3月20日约值4.3亿美元.

友邦保险在一份声明中并称,该公司与Nippon Life签署谅解备忘录,旨在加强现有合作关系,透过建立结构性及互惠互利的基础以交流产品及分销方面的业内最佳守则.双方亦会参与员工交换计划以培训及发展人才.

声明同时指出,友邦保险在亚太区内(日本除外)的寿险市场拥有庞大的增长机遇,Nippon Life的投资将令该公司能够参与其中.

友邦保险周三午盘初段跌1.08%,报27.4港元;大市恒生指数.HSI则跌0.24%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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