〔香港热股〕康师傅午后跌逾4%至三周新低,去年净利略低于预期

路透香港3月21日电--中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股(0322.HK)周三午后转为下跌逾4%.公司甫公告低于市场预期的2011年度净利,并为2005年来首见衰退,令股价逆转早盘升势,跌至三周来低点.

本地时间下午1:23时,康师傅跌3.85%至22.50港元,盘中最低见22.40港元,为2月28日22.35以来最低;大盘恒生指数.HSI小跌0.60%.

"康师傅的业绩令人失望,它的估值并不便宜,这样的消息会对股价有压力."汇业财经集团股票研究主管熊丽萍说.

康师傅(910322.TW)稍早公布,由于原料成本上涨以及天候影响饮料销售,2011年度净利按年减12.01%至4.195亿美元,这是继2005年衰退57%后首见净利衰退,亦略低于分析师预估的4.55亿美元.[ID:nSH0110396]

去年宣布与百事可乐(PEP.N)结盟的康师傅称,去年饮品营收成长率为13.22%,仅为前一年度38.94%成长率的约三分之一;另一主要营收来源--方便面营收成长率为22.54%,上年同期为27.04%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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