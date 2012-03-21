版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 13:36 BJT

〔香港个股〕华润燃气拟发行15亿美元中期票据,筹资作收购及营运资金

路透香港3月21日电---中国城市燃气供应商--华润燃气控股有限公司(1193.HK)周三称,建议发行15亿美元中期票据,所得款项净额用作一筹资作收购及营运资金.

该公司的公告称,拟进行其15亿美元全球中期票据计划项下一或多个系列美元票据的国际发售,并拟于3月22日或之后开始与机构投资者举行连串路演.

花旗(C.N)及星展(DBSM.SI)担任票据发行的全球协调人,而花旗、星展、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)及摩根大通(JPM.N)则为联席账簿管理人.该批票据已申请在新加坡交易所上市.

华润燃气此前称,今年将完成天津和宁波两项较大型项目收购,因此预计全年并购支出达60-80亿港元,去年则为30亿港元.[ID:nSH0109312]

该股午盘初段跌0.58%,报13.74港元,与大市同步.(完)

浏览华润燃气其他新闻,请点选[1193.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐