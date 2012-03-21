〔中港个股〕中海油服拟收购高端深水装备,以提高后续产能

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港3月21日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务(2883.HK)(601808.SS)深水作业已进入实际操作阶段,正考虑通过购买二手或新建高端深水装备等方式,提高后续产能.
深水和非常规油气领域是全球石油公司资本开支主要投资增长领域,中海油服亦积极展开相关业务准备.
中海油服首席执行官兼总裁李勇周三在记者会上称,公司已经拥有深水技术能力,而深水作业亦已进入实际操作阶段,并将继续优化高端、深水装备的结构和布局,有节奏地投资建造产能.
"公司正在考虑在国际市场上收购一些新的深水装备,买多少则要视乎市场需求."他说.
中海油服董事长董事长刘健表示,公司的策略是在常规领域业务有保障的同时,积极进入深水和非常规领域,而非有鉴于浅水业务增长放缓才拓展深水业务.
"我不认为公司的增长高峰期已经过去."他说.
中海油服拥有及营运共8艘作业水深超过1,500米的钻井平台,其中包括以租赁方式营运的半潜式钻井平台981.此平台的作业水平达1万英尺,属世界领先水平.
中海油服此前公布,2011年度净利按年下跌2%至40.4亿元人民币,主要受累于渤海湾蓬莱19-3油田停产以及全球市场供大于求的影响.[ID:nSH0110172]
刘健称,公司的主要客户中海油(0883.HK)与美国康菲石油(COP.N)就蓬莱19-3油田尽早恢复生产一事,正在努力做工作;另一方面,全球市场开始逐步回暖,日费率可望保持平稳,装备利用率亦得到提升.
中海油服首席财务官李飞龙称,即使不考虑股本融资,公司内部资源足够应付已安排好的资本开支.至于今后发展的资金需求,不排除进一步融资的可能,例如发债.
该股今天收跌5.12%,报11.5港元;过去一个月累计跌逾8%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
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