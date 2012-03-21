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亚洲 | 2012年 3月 21日 星期三 17:40 BJT

〔香港个股〕东亚银行获西班牙CaixaBank增持股份至17.3%,涉资约1.8亿港元

路透香港3月21日电---据香港联交所资料显示,东亚银行(0023.HK)获其主要股东--CaixaBank(CABK.MC)增持股份至17.3%,涉资约1.8亿港元.

资料显示,这家按分行网络计为西班牙最大储蓄银行于3月16日按平均每股28.99港元,购入东亚银行约620.8万股股份.本次增持后,其持股比例由17%升至17.3%,或约3.59亿股股份.

CaixaBank对上一次申报增持东亚银行的股份已是去年8月,但仍能保持其单一最大股东地位.而东亚银行第二大股东国浩集团(0054.HK)持股为14.03%.

据路透此前报导,CaixaBank正就洽购规模较小的Banca Civica SABCIV.MC,如果成功的话,CaixaBank将超越Santander(SAN.MC)和BBVA(BBVA.MC)成为按资产计西班牙最大银行.

东亚银行周三收跌1.02%,报29.2港元;过去一个月累计跌1.83%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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