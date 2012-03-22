《香港报摘》--经济日报3月22日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--距离香港行政长官选举投票日只有三天,有亲中消息指,中央已经向爱国爱港阵营广发全力保梁信息,很大机会民建联、工联会,以及中总三大亲中系统,将陆续宣布支持梁振英.为防出现流选,北京已为梁振英订下取得800票的拉票目标,确保在七除八扣下,梁亦能稳超601票,顺利当选.
* 其他:
--市传海通证券(600837.SS)最快于下周二至下周五招股、4月11日挂牌,最多集资约130亿港元.但海通能否于复活长假前顺利出台,仍须视乎投资大户的取态、未来两周大市走向等两大关键因素.
--瑞安房地产(0272.HK)去年核心纯利15.72亿元人民币,按年增1.08倍,超过市场预期.管理层今年销售目标120亿元,按年增12%,并积极研究分拆商业项目上市.
--佐丹奴(0709.HK)去年多赚35.6%至7.28亿港元.主席刘国权表示,内地业务改革成效会在第二季后慢慢显现,预计第一季同店销售恢复单位数增长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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