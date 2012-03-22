《香港报摘》--经济日报3月22日

* 要闻版头条:

--距离香港行政长官选举投票日只有三天,有亲中消息指,中央已经向爱国爱港阵营广发全力保梁信息,很大机会民建联、工联会,以及中总三大亲中系统,将陆续宣布支持梁振英.为防出现流选,北京已为梁振英订下取得800票的拉票目标,确保在七除八扣下,梁亦能稳超601票,顺利当选.

* 其他:

--市传海通证券(600837.SS)最快于下周二至下周五招股、4月11日挂牌,最多集资约130亿港元.但海通能否于复活长假前顺利出台,仍须视乎投资大户的取态、未来两周大市走向等两大关键因素.

--瑞安房地产(0272.HK)去年核心纯利15.72亿元人民币,按年增1.08倍,超过市场预期.管理层今年销售目标120亿元,按年增12%,并积极研究分拆商业项目上市.

--佐丹奴(0709.HK)去年多赚35.6%至7.28亿港元.主席刘国权表示,内地业务改革成效会在第二季后慢慢显现,预计第一季同店销售恢复单位数增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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