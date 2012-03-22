《香港报摘》--信报3月22日

* 要闻版头条:

--港股四连跌,恒生指数.HSI昨天一度再失守250天线,惟在中国移动(0941.HK)独力支撑下,恒指跌幅才得以收窄至31点,全日收报20,856点.不过,全日仍然有832只股份下跌,而且沽空比率持续回升至10.5%,是两个多月以来沽空比率首次重越10%以上.

* 其他:

--虽然今年债务融资市场相对活跃,汇丰银行环球银行常务总监兼亚太区主管张礼信(Russell Julius)认为,若股票市场持续稳定,投资者恢复信心,料今年稍后股票资本市场会再度活跃,去年受市场环境影响未能完成新股上市的中资企业料会卷土重来,并估计今年或会有1、2宗人民币股票活动出现.

--方兴地产(0817.HK)称今年的销售目标为130亿元人民币,并计划斥资50亿元买地.去年公司的负债比率按年增加23个百分点,至41%.

--电视广播(TVB)(0511.HK)创办人邵逸夫的妻子方逸华,将于下月卸任副主席兼董事总经理职务,转任非执董,正式退居幕后.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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