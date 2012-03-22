《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月22日

路透香港3月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7638港元HKD=) 美国股市周三道指和标普500指数收跌,道琼工业指数.DJI收跌45.57点,或0.35%,至13,124.62点;受能源服务股走低拖累,但科技股涨势支撑Nasdaq指数,并令标普500指数守在四年高位附近.[ID:nSB8526808] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 213.920 1.15 22645 16.608 -0.67 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.370 2.06 86264 3.842 0.30 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 53.270 2.07 314988 82.716 -0.52 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 38.890 0.08 185215 20.129 0.64 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 143.900 0.36 33870 11.172 0.11 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 111.610 0.28 43826 8.665 0.52 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.870 -0.11 192080 69.672 -0.47 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 54.480 -3.51 50073 4.230 -0.01 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.830 1.20 452057 13.066 1.29 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 21.930 -0.14 30898 17.026 0.63 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 22.380 -7.10 137040 4.344 0.79 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.200 -0.04 3796 3.602 0.07 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.550 -0.45 1548 1.363 -50.27 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.440 -0.41 39928 0.379 -2.85 (完) --整理 梁慧仪