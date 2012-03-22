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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月22日

路透香港3月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7638港元HKD=)

  美国股市周三道指和标普500指数收跌,道琼工业指数.DJI收跌45.57点,或0.35%,至13,124.62点;受能源服务股走低拖累,但科技股涨势支撑Nasdaq指数,并令标普500指数守在四年高位附近.[ID:nSB8526808] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  213.920    1.15      22645            16.608      -0.67
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.370    2.06      86264             3.842       0.30
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.270    2.07     314988            82.716      -0.52
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   38.890    0.08     185215            20.129       0.64
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  143.900    0.36      33870            11.172       0.11
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  111.610    0.28      43826             8.665       0.52
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.870   -0.11     192080            69.672      -0.47
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.480   -3.51      50073             4.230      -0.01
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.830    1.20     452057            13.066       1.29
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   21.930   -0.14      30898            17.026       0.63
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.380   -7.10     137040             4.344       0.79
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.200   -0.04       3796             3.602       0.07
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.550   -0.45       1548             1.363     -50.27
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.440   -0.41      39928             0.379      -2.85  (完)

  --整理 梁慧仪

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