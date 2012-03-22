《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--3月22日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港3月22日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7638港元HKD=) 美国股市周三道指和标普500指数收跌,道琼工业指数.DJI收跌45.57点,或0.35%,至13,124.62点;受能源服务股走低拖累,但科技股涨势支撑Nasdaq指数,并令标普500指数守在四年高位附近.[ID:nSB8526808] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 213.920 1.15 22645 16.608 -0.67 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.370 2.06 86264 3.842 0.30 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.270 2.07 314988 82.716 -0.52 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 38.890 0.08 185215 20.129 0.64 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 143.900 0.36 33870 11.172 0.11 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 111.610 0.28 43826 8.665 0.52 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.870 -0.11 192080 69.672 -0.47 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 54.480 -3.51 50073 4.230 -0.01 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.830 1.20 452057 13.066 1.29 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 21.930 -0.14 30898 17.026 0.63 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 22.380 -7.10 137040 4.344 0.79 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.200 -0.04 3796 3.602 0.07 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.550 -0.45 1548 1.363 -50.27 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.440 -0.41 39928 0.379 -2.85 (完) --整理 梁慧仪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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