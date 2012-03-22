《香港报摘》--其他报纸重要消息3月22日

* 明报:

--大新银行(2356.HK)公布,去年纯利录得10.78亿港元,净利息收入按年跌1.9%.管理层预料,今年的净息差会继续下跌,预计今年业务增长会放缓.

--佐丹奴(0709.HK)去年第四季内地的同店销售更倒退0.8%.主席刘国权表示,这是集团近两至三年首次在内地出现季度同店销售倒退,而今年1-2月亦录单位数倒退.但他称仍有信心今年内地同店销售可达5%-10%.

* 星岛日报:

--百丽(1880.HK)首席执行官盛百椒表示,内地第四季销售确实出现放缓,同店销售增长仅为8.3%,而今年首季同店销售增长更放缓至谷底,预计仅有低单位数增长.他预期今年度同店销售增长目标仅为中至高单位数.

--香港政府今年首季暂批出五幅用地,已为库房带来50亿港元收入,连计可于本周内批出的两幅住宅用地,估计最少可达70亿港元,较去年第四季上升两成四.

* 苹果日报:

--越秀交通基建(1052.HK)集团副总经理潘勇强表示,公司未来会继续物色收购项目,但以中西部为主,因成本低及受到中央支持.

* 东方日报:

--瑞信亚太区首席经济师陶冬表示,中港楼市将面对较大幅度调整.他又指,内地利率于三至五年内有100至150点子上升空间,又预期内地第一季经济表现将逊预期.

--市传汇丰(0005.HK)(HSBA.L)及渣打(2888.HK)香港实际按揭利息最低可见2.15厘后,传中银香港(2388.HK)很大机会跟随,将最优惠利率(P)按揭息减至同一水平,并于近日率先下调拆息(H)按揭5点子至H加1.75厘,信银国际亦称会研究调整按息.

* 文汇报:

--特步国际(1368.HK)主席兼行政总裁丁水波表示,去年整体同店销量增长10%,今年首季同店销量录得低单位数增长,第三季订货会录得中单位数增长,同店销售增长较低主要由于今年春节提前,春节前后的销售差距达5倍.

--恒基地产(0012.HK)主席李兆基于业绩报告中表示,由于内地及本地人士在港置业需求日增,预期息率将持续低企;并对本地物业市场前景乐观.指年内本港可供出售之单位将逾4,000个.

--重庆机电(2722.HK)董事长谢华骏表示,今年该公司将加大并购的力度,预计其资本开支将较去年倍增.

* 大公报:

--长和系主席李嘉诚投资的城邦媒体集团在台湾申设卫星电视频道"城邦知识生活频道",周三(21日)获得台湾通讯传播委员会(NCC)通过.NCC副主委陈正仓表示,将要求城邦频道与香港华娱卫视或大陆地区合作的节目,须符合台湾的广电法令规定.

--受惠于广告净收入持续增长,电视广播(0511.HK)去年纯利录得15.56亿港元,按年增长17%.

--多位深圳科技领域的人士透露,腾讯(0700.HK)已在深圳前海中心附近的龙光世纪大厦租下一个30,000多平方米高档写字楼,预计未来将有财付通、研发部、市场部等众多部门的3,000多名员工进驻办公.(完)

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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