〔港报社评〕油价难跌,炒美国终对伊动武--经济日报3月22日

最大产油国沙特阿拉伯前天宣布增产,国际油价稍跌后昨又回升,原因是市场相信美国为政经利益,势染指伊朗,今年纵因年底总统选举而忍手,明年亦可能对伊朗动武,令油价居高难下,成今明两年环球复苏最大阴霾.炒家看穿底牌,美抢政经利益.沙特一方面强调,目前全球石油供大于求,一方面却又持续增产,并扬言必要时可由原定3、4月日产990万桶石油,激增至日产1,250万桶.石油供大于求但又增产,沙特言行本身已有矛盾,油价闻声更只略为下跌后,昨又回升.沙特言行不一,力图推低油价,市场却又不大理会,原因是市场看的并非现时的石油供求,而是相信美国明年很可能会对油产大国伊朗动武,环球石油供应势受挫,炒家遂放胆先炒作图利.

美国对伊朗蠢蠢欲动,表面理由是不容流氓国家拥有核武,底因其实有三:其一,要保护以色列.其二,要抢占伊朗石油.伊朗石油资源丰富,石油生产能力和出口量分别位居世界第四和第二位,美国若控制了伊朗,便可获取丰富油源,从而令依赖石油进口的中国、印度等受制于她,正如美国前国务卿基辛格所言,谁控制了石油,谁就控制了所有国家.其三,要稳住伊拉克局面.伊拉克已由过去的伊斯兰逊尼派转为现时以什叶派为主的领导层,且与同样由什叶派掌权的伊朗眉来眼去,美国为免挥军伊拉克的血汗成果,被伊朗收割,沦为反美阵营,对伊朗是去之而后快.唯一令美国总统奥巴马暂不动武的,是他的选情现向好,不想节外生枝,以免战火殃及其连任之路.

外界忧虑,美国总统选举尘埃落定后,不论谁当选,明年都将为美国利益,向伊朗动武.故即使沙特现时在美国示意下增产,奥巴马又打开口牌要释放战略石油储备,油价仍居高不下.奥巴马遏油价的如意算盘打不响,已令美国汽油价格与通胀上升,威胁美国经济及其选情.高油价害经济,环球复苏受累最无辜的是仍脆弱的环球经济,欧洲正陷衰退,新兴国经济增长正在放缓,高油价势拉环球复苏后腿.美国一直图谋伊朗政经利益,令油价高企,环球经济先尝苦果.(A09)