〔港报社评〕为港人福祉以良心投票--信报3月22日

第4届香港行政长官选举投票于周日举行,这场选举发展到目前阶段,已经将香港”建制派”内部有限的凝聚力彻底敲碎.两名热门候选人遭对手揭露出来的”材料”,不仅暴露了建制派管治精英争权的诡诈手段,双方互揭”黑材料”暴露出来的个人价值观和行为,不断冲击香港人所尊重的法制和民主价值.

如今特首投票日迫在眉睫,但对候选人取得胜选的关键因素,包括诚信、统治理念、对群体价值认同等等,这些日后管治政策形成的思想源头和道德基础,公众却充满了疑惑,承载了无数问号,因此,无论梁振英或唐英年当选,恐怕都会被压得难以有效施政,令人感到忧心.所以,在选委投票之前,如何把真相进一步明晰化,实在极其重要.事实上,选举在这种状态下进行,也难以令公众对胜选的领袖心悦诚服,认同这次选举的正当性、合理性和道德性.若然一如传闻所指,中央已”钦点”了梁振英,并派遣大员暗中向选委”晓以大义”,无论消息是否属实,也为”钦点胜算者”日后的管治带来公众揶揄,令所执掌的权扙黯然无光.

香港建制派撕裂所反映内部权力争夺,权谋诡诈之险,既令港人怵目惊心,相信发展到这个田地也出乎中央意料之外.可以看到,回归以来,权力结构重组过程波谲云诡,排除了”一人一票”的公开选举方式决定权力分配,势必引发权力重组政治过程的种种阴谋诡计.事到如今,700万香港人只能寄望选委成员以”为生民立命”之心投票,以后果”遗害最小”作为”理性的抉择”.(A02)