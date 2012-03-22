〔港报社评〕为港人福祉以良心投票--信报3月22日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
第4届香港行政长官选举投票于周日举行,这场选举发展到目前阶段,已经将香港”建制派”内部有限的凝聚力彻底敲碎.两名热门候选人遭对手揭露出来的”材料”,不仅暴露了建制派管治精英争权的诡诈手段,双方互揭”黑材料”暴露出来的个人价值观和行为,不断冲击香港人所尊重的法制和民主价值.
如今特首投票日迫在眉睫,但对候选人取得胜选的关键因素,包括诚信、统治理念、对群体价值认同等等,这些日后管治政策形成的思想源头和道德基础,公众却充满了疑惑,承载了无数问号,因此,无论梁振英或唐英年当选,恐怕都会被压得难以有效施政,令人感到忧心.所以,在选委投票之前,如何把真相进一步明晰化,实在极其重要.事实上,选举在这种状态下进行,也难以令公众对胜选的领袖心悦诚服,认同这次选举的正当性、合理性和道德性.若然一如传闻所指,中央已”钦点”了梁振英,并派遣大员暗中向选委”晓以大义”,无论消息是否属实,也为”钦点胜算者”日后的管治带来公众揶揄,令所执掌的权扙黯然无光.
香港建制派撕裂所反映内部权力争夺,权谋诡诈之险,既令港人怵目惊心,相信发展到这个田地也出乎中央意料之外.可以看到,回归以来,权力结构重组过程波谲云诡,排除了”一人一票”的公开选举方式决定权力分配,势必引发权力重组政治过程的种种阴谋诡计.事到如今,700万香港人只能寄望选委成员以”为生民立命”之心投票,以后果”遗害最小”作为”理性的抉择”.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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