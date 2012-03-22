〔港报社评〕低支持当选维稳代价大--星岛日报3月22日

3天后就是行政长官选举投票日,这阵子选情混乱到近乎失控的地步,两名热门候选人丑闻缠身,无论谁当选,民意认受性都不高,管治权威大受削弱,要稳住社会就要花费更大的力气.这次选举的三个候选人,大家早已认定何俊仁得不到中央祝福,至于中央可接受的唐英年和梁振英,初期大家视唐英年为大热门,梁振英是后备,唐英年顿成为各方箭靶.

靠中央箍票?认受性急挫.表面上,梁振英的民望逆转,是因为唐英年不惜”泄密”暴露他在行政会议的发言,无论梁振英如何否认,都得不到大多数市民信任.梁振英参政20、30年,政圈中人早已对他有所认识,到这最后关头才密集涌现不利他的消息和评论,这轮攻势,就算不能令他落选,都希望他在低民望下当选.唐英年在1,200个选举委员内部得到的支持,本来比梁振英多,梁振英单凭自己实力未足以取得601张票,来满足最低当选要求.

新特首在低民望下上场,施政肯定不断受到掣肘和挑战,纷争一个接一个.中央透过竞争增加特首认受性,盘算已被彻底打乱,来届政府上场,增加福利是”基本消费”,却未足以讨好公众,在各种力量鼓吹下,社会矛盾不易化解,谁人当选特首,都要大花气力”维稳”.有外国传媒把内地在警察、民兵、法院、监狱等方面的开支,一股脑儿算作维稳经费,得出近年中央维稳开支超越军费的推论.本港虽然不能套用这一方程式,但是日后维持社会和谐稳定的代价,肯定不菲.(A05)