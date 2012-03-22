〔港报社评〕让事实说话,让法治彰显--明报3月22日

前日,李柱铭先生在明报副刊”时代版”撰文,题为””明报”沦为打手”,这是十分严重的指控.不过,李先生的指控,并无实质证据支持,性质形同抹黑”明报”,损害”明报”的公信力,我们对此深表遗憾.就李先生的指控,我们有几点与他商榷.“明报”处理唐梁负面消息并无偏袒.”明报”处理涉及梁振英和唐英年的负面消息,无论从新闻处理和社评,都基于让事实说话、如实报道和公允评论的原则,并无偏袒.

关于梁振英所涉及西九规划漏报利益冲突事件,”明报”在每一阶段,都大篇幅报道,对梁提出质疑;社评则提出梁振英要接受最严格检验,力主彻查到底,最终促使立法会动用权力及特权条例调查梁振英.近日,唐英年一而再声称泄露行政会议机密,指梁振英当年曾提出出动防暴队对付反对23条立法的示威者,又指梁提出缩短续牌年期来整治商台,”明报”都大篇幅报道.这些报道和社评,都是白纸黑字,若”明报”沦为梁振英的打手,则世间上会有打梁振英的梁振英打手?

我们对中国法律为政治服务,深恶痛绝,在香港,若出现政治污染法治,则与内地法治不彰,岂非五十步笑百步?选举总有输赢,为了一场选举,却把香港珍而重之的法治家当也抛弃,值得吗?我们认为不值得.“明报”正派办报,坚持中国报业的优良传统”不党、不私、不卖、不盲”,恪守独立、客观、公正、持平的原则;我们坚信:只有永远的记者,没有永远的政客.这就是我们对””明报”沦为打手”的严正回应.(A03)