〔港报社评〕依法罢免梁国雄,立会有责--文汇报3月22日

立法会议员梁国雄冲击递补机制谘询会,被法庭判监两个月.梁国雄身为立法会议员知法犯法,被法庭判监刑期已超法定解除职务的期限.立法会须依法办事,按”基本法”的规定启动罢免程序,对其作出惩罚,以彰显依法办事的精神.立法会作为香港的立法机构,负有立法维护社会秩序及确保法律秩序得以维系的责任,更应做好严格守法的示范,以维护立法会的形象,约束议员的违法行为,净化社会风气.

根据基本法第79条的规定,判监一个月以上的议员,经立法会出席会议的议员三分二表决通过,会被解除职务.以往亦已有议员因获刑而被罢免的先例.目前,有意见不赞成罢免梁国雄,原因既有指事件不涉个人利益,又有指本届立法会议员任期仅余3个月左右,罢免意义不大.这些说法不能成立.既然对罢免议员已有明确的法律规定和程序,亦有先例可循,法律面前人人平等,立法会有责任按既定法规和程序行事,岂能对梁国雄网开一面?

近年由于梁国雄等少数议员滥用暴力文化,屡屡以暴力扰乱公共秩序,对市民及公共安全构成威胁,这股暴力歪风向社会不断蔓延,更对青少年造成恶劣影响.审理梁国雄冲击递补机制论坛的裁判官指责,梁国雄等人的行为”罔顾人命、令社会倒退”.为免暴力之风愈演愈烈,本港社会要汲取过往对暴力行为处罚过轻的教训,法庭给予严厉处罚,以示对暴力绝不姑息之外,立法会亦应从严惩罚鼓吹暴力的议员,有利扭转暴力歪风,防范青少年有样学样误入歧途.(A02)