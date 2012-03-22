〔港报财经评论〕恒指黄金交叉周五有望出现--信报3月22日

恒指黄金交叉周五有望出现 /习广思

港股疲态未改,调整进一步加深.恒指开市后曾上试21,000点,及后倒跌回落,欲下试50天线,尾段虽见欧洲期货转稳,却无因而再升,收报20,856点,下跌31点,成交额612亿港元.不过,沽空比率上升至10.49%,是久未见的双位数字.国企指数进一步下滑,向10,400点水平迈进的机会愈来愈大,今明两日有农行(1288.HK)、建行(0939.HK)公布业绩,且看能否为国指带来稳定作用.尽管指数只下跌31点,但大市底蕴却凶险非常,有868只股份录得跌幅,部分二三线股份在业绩过后被大幅抛售.业绩期是一场心理博弈,绩差股被抛售不足为奇,中国无线(2369.HK)、熔盛(1101.HK)、富豪信托(1881.HK)业绩教人失望,股价下跌8%-9%.但是,英皇钟表(0887.HK)、东岳(0189.HK)这些业绩报喜的公司却同样急挫,又或是早阵子备受追捧的电力股如华能(0902.HK)、大唐发电(0991.HK)均出现急泻,这反映个中原因非单单投资者对个别公司业绩的反应而已.

市场在这轮业绩期内,是基金洗牌,重新选股的时候.在1-2月,股市急弹过程中,二三线股,就算是垃圾股票,只要配合大行报告唱好,股价随时飙升.但是,垃圾毕竟是垃圾,可以投机,却未必可投资.业绩差的公司,股价下跌所面对的是基金抛售压力,但业绩对办却见沽售的公司,则是获利居多.在这轮洗牌过程,是吸纳的时候.昨天MI能源(1555.HK)、达芙妮(0210.HK)股价在业绩公布后回升.债市继续为股市资金泄洪,华润燃气(1193.HK)准备发债.宏侨(1378.HK)昨天停牌,涉发行可换股债券.这笔五年期可换股债,年息高达6.5厘,较上周361度(1361.HK)那笔4.5厘还要高,初步换股债7.27港元,相对停牌前股价溢价25%.

事实上,这次恒指”黄金交叉”让人期待,原因是美股在2月初率先出现”黄金交叉”.过去60年内,美股出现26次”黄金交叉”,其中21次在之后的3-6个月是上升,平均升幅是5%.当然,美股真交叉如今已得到确认,但在这轮股市升浪中,美股有领先作用,升势一浸浸,先有道指,再有标普500及罗素2,000,然后新兴股市再以巴西股市率先出现”黄金交叉”.上周,日经亦告出现”黄金交叉”,故恒指将在明天出现这个交叉,可谓是预料之内.”黄金交叉”的出现,可被视为对后市乐观的讯号,但近日港股疲态毕露,恒指再上升动力减弱,此交叉真或假,尚且有待确认.当然,技术走势容易出错,但在全球各地股市先后出现可信性不低的真交叉,加上区内资金流依然正面,恒指经过这轮好淡交战后,后市走势不会太坏.(B04)

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美元再突破84日圆关 /苏子

美元兑日圆已再次升至84关口以上,暂时最高曾见84.08水平,直逼上周四所造的84.17高位.按照本周初美元兑日圆自82.98低位开始的上升势头来看,相信昨晚美元兑日圆将有较高机会再创一年新高,即成功突破上周四的84.17高位,随后继续以大涨小回的走势模式往上寻顶.目前美元兑日圆向上较为重要的阻力,分别为85心理关口、去年4月的85.52高位,以及汇价自2007年6月的124.16高位跌至去年10月的75.54低位的23.6%反弹目标,即87.01关键阻力.欧罗兑美元上周四曾低见1.3001水平,刚好险守1.30心理关口,随后汇价明显回升,昨天欧洲市早段曾上升至1.3284高位,直逼本月8日所造的1.3291高位.不过,最近两个交易天当欧罗兑美元升至1.3250阻力以上时已见遇上严峻阻力,汇价已自上述高位回落至1.3230水平,仍然乏力企稳在1.3250的重要即市阻力关口以上波动.

宜留意昨晚欧罗兑美元能否有力升回此即市阻力位以上并且可以企稳之上波动及收市.如昨晚欧罗兑美元乏力再升并且低收,那日线图上便会呈现射击之星的不利形态,令汇价见顶回落的机会大增.反之,若昨晚欧罗兑美元只是多跌少许便掉头回升,最后更以近全日高位收市的话,那便要小心汇价自上周四的1.3001低位开始的反弹浪仍未结束,料稍后汇价将有较高机会上试3月份的1.3356高位.由于昨天亚洲早市欧罗兑美元已见突破上日的1.3252高位及本周初的1.3265高位,因此,只需昨晚欧罗兑美元可以承接亚洲早市的良好上升势头,料欧罗兑美元今天的走势仍可看高一线,成功突破3月份的1.3356高位并进一步升至1.34关口以上的可能性不容抹煞.

倘若昨晚欧罗兑美元一直跌不下去并且成功高收,料在欧罗兑美元可以进一步走高的大前提下,美汇指数将会因此面对严峻沽压,并跌破100天SMA支持,以及本月9日的大阳烛的79.12低位支持,从而下试本月2日的78.74低位.仍然较为看好美元的短期走势,不过,倘若昨晚欧罗兑美元明显高收,而美汇指数的收市价亦在100天SMA以下的话,那投资者便暂时不宜看好美元的短期走势,并小心市况可能有变,美汇指数较大机会下试上月29日所造的78.10低位.目前汇市的走势,其实除了美元兑日圆有较为明显的上升趋势外,美元兑其他主要货币其实仍然处于上落市的模式里运行.故喜欢顺势入市的投资者,宜留意美元兑日圆并采取候低买入的顺势策略.(B10)