〔港报财经评论〕息高利厚是股价上升硬道理--经济日报3月22日

息高利厚是股价上升硬道理 /林瑞芬

恒指昨一度低见20,756,步近50天线20,715,最终收报20,856,跌31点,成交额612亿港元.中移动(0941.HK)昨又发挥力撑指数作用,逆市升2.3%,反映看好的投资者力撑恒指50天平均线.看好的投资者能否抗衡到看淡的投资者攻势?还要看内银股业绩及中移动支持力.就技术走势而言,恒指是不宜失守50天线,不然,会加深下试20,000关键位压力.若是反弹,恒指应该突破自2月延伸之下降轨阻力位近21,500水平.本周初以来,港股整固之势显现,有指是受香港特首选举引发不明朗因素、又有指是忧虑中国经济增速放缓影响,看来都是藉口.特首选情安排比中国将近换届之虑,只是小巫见大巫,A股都未受中国换届因素所累,那港股是否自找焦虑?看来,大市偏软更大因素是源于对上市公司利润前景有忧虑,信心有点动摇所致.

万般行情归于市,须重视基本面深层分析.且看纳指破高位,就是因为苹果首派发股息.食”息”为上,近周逆市攀升之股份亦印证此事实,如中视金桥(0623.HK)派发特别股息兼有佳绩而涨,煤气(0003.HK)派发特别股息,而合生元(1112.HK)派发特别股息益小股东,昨日股价亦因此消息抽升6.7%至17.72港元收市.佐丹奴(0709.HK)公布2011年度全年纯利7.28亿港元,增35.6%.每股摊薄盈利47.6港仙,增长32.6%.末期息23港仙,连同中期息全年派38港仙,较上年增派40%.又是一只派息慷慨惠及小股民利益的企业,无怪乎昨日股价也逆市攀升2%至6.49港元,往绩PE及息率分别为13.6倍及5.86厘.国际棉花价格自去年9月开始下跌,衣服生产成本趋降,今年4月始将浮现此利好因素.佐丹奴高管表示,预计今年毛利率不会下跌,去年度毛利升20.2%至32.83亿港元,毛利率提高0.8%至58.5%,同店销售增长10%,较去年提升3.7%.中国内地暂降服通胀恶魔,对集团在中国内地销售亦望有刺激作用,中国内地毛利率比去年同期上升1.5%,今年计划增设200间分店.走势分析,佐丹奴可挑战7港元.

四环药业(0460.HK)去年度纯利增长57.8%至人民币8.24亿港元,略胜市场预期,增速高的原因包括来自现在产品的及新收购业务的增长,带动的毛利上升.特别关注是,公司亦派发特别股息,全年每股盈利15.9港分,而每股派息共19.4港分.以昨日收市价3.06港元计算,往绩息率高达7.7厘,而往绩PE约16倍.(012)

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沪杭甬盈利稳高息吸引 /余少文

中国内地股市靠稳,国企指数却6连跌,股民对后市忧虑增加,惟公路股持续派高息,值得留意,如浙江沪杭甬(0576.HK)股息超过6厘,加上盈利稳定,在低迷市况中有吸引力.国企指数昨日虽守支持位100天线,但收市仍跌94点或0.9%,报10,776点,成交额约135亿港元,惟逆市上升主板H股回升至23%,昨日轮到基建设备股和电讯股领跌.红筹指数在中移动(0941.HK)逆市上升支撑下,全日只跌14点或0.4%,收3979点,成交额57亿港元.虽然国企昨日沽空额急增至28亿港元,是2个星期以来最多,占国企成交额比重升至21%,则是去年12月中以来最多,但国指去年12月中也曾出现6连跌走势,及在9,500点整固后便开始2个月升浪,希望今次可以历史重演,惟最终仍要看中国有否利好政策出台.

至于在目前低迷市况,可留意派高息兼且盈利稳定的公路股,越秀交通基建(1052.HK)去年盈利微升4%至5.6亿元人民币,每股盈利0.334元人民币,末期息0.14港元,连同中期息0.1港元,及以昨日收市价3.54港元计,去年息率达6.8厘.沪杭甬去年盈利下跌4%至18亿元人民币,每股盈利0.4157元人民币,末期息0.25港元,连同中期息6港分,以昨日收市价5.65港元计算,息率也达6.8厘.一直认为中国内地公路股高息兼且现金流充裕,最值得留意.沪杭甬去年盈利虽下跌,营业额也持平只有67.8亿元人民币,每股NAV3.5元人民币,市帐率约1.3倍,是否值得继续留意,会先考虑其公路业务表现.公司去年第4季路费收入约9.1亿元人民币,略低于2010年第4季的9.2亿元人民币,但维持第2、3季的9亿元人民币以上水平,尚算稳定.因浙江省取消部分地区二级公路收费,令沪杭甬旗下公路受到不同程度分流,加上旗下上三高速在第4季曾封闭维修,都影响当季路费收入.

沪杭甬执行董事兼总经理詹小张昨表示,今年首2个月车流量受春节影响而明显下跌,但春节过后则明显回复.中国内地实施清理违规收费公路的整顿计划,已进行逾1年,今年5月底将结束,目前未知整顿结束后会否有其他新政策,惟他有信心对公司的经营不会有太大变化.业绩中亦提及旗下两条高速公路,预期今年车流量及路费不会有明显增幅,但反而觉得公路股并非增长股,只要保持盈利稳定和维持派高息,已有吸引力.而沪杭甬路费预期稳定后,另一收入来源是证券业,去年A股下跌已预期证券业无运行,故去年证券佣金收入下跌27%至10亿元人民币,尽管A股目前表现仍低迷,憧憬A股今年可以扭转去年跌势,沪杭甬证券业务佣金收入有望回升,对沪杭甬盈利也可提供稳定作用.(010)