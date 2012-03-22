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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 09:41 BJT

〔香港股市〕银行股上涨带动恒指开盘升0.14%,关注中国PMI初值

路透香港3月22日电---香港股市周四开盘上涨,中国大型银行的股价在银行业绩及中国制造业采购经理人指数(PMI)初值公布前上涨,提振大盘.

恒生指数.HSI开盘上扬0.14%至20,886.12点.恒生国企指数.HSCE开盘涨0.37%至10,816.26点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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