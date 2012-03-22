〔表格〕香港九龙仓集团2011年基础溢利按年升14%,基本符合市场预期

路透香港3月22日电---香港九龙仓集团有限公司(0004.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

注:九龙仓为控股公司,业务涉及地产、酒店、运输及货仓等.若不计入投资物业重估盈余及特殊项目,期内九仓的基础盈利为80.83亿港元,按年增14%.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测九仓去年基础盈利为78.8亿港元.公司全年派息1.06港元(包括中期息0.36港元);2010年度派1港元. (完)