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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 12:32 BJT

〔表格〕香港九龙仓集团2011年基础溢利按年升14%,基本符合市场预期

路透香港3月22日电---香港九龙仓集团有限公司(0004.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　　　 　 　　 　 2011年度　　 2010年度

每股盈利(港元) 10.22 12.64

第二次中期股息(港元)　 0.70 0.64

净利 30,568 35,750

营业额　 24,004 19,380

截止过户日期　 5月21-30日

发放股息日期　 有待公布

注:九龙仓为控股公司,业务涉及地产、酒店、运输及货仓等.若不计入投资物业重估盈余及特殊项目,期内九仓的基础盈利为80.83亿港元,按年增14%.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测九仓去年基础盈利为78.8亿港元.公司全年派息1.06港元(包括中期息0.36港元);2010年度派1港元. (完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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