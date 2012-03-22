〔表格〕香港九龙仓集团2011年基础溢利按年升14%,基本符合市场预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透香港3月22日电---香港九龙仓集团有限公司(0004.HK)宣布,截至2011年12月31日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(港元) 10.22 12.64
第二次中期股息(港元) 0.70 0.64
净利 30,568 35,750
营业额 24,004 19,380
截止过户日期 5月21-30日
发放股息日期 有待公布
注:九龙仓为控股公司,业务涉及地产、酒店、运输及货仓等.若不计入投资物业重估盈余及特殊项目,期内九仓的基础盈利为80.83亿港元,按年增14%.汤森路透I/B/E/S综合分析师平均预测九仓去年基础盈利为78.8亿港元.公司全年派息1.06港元(包括中期息0.36港元);2010年度派1港元. (完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。