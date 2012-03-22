〔表格〕中国国药控股去年净利按年增29%,符合市场预期

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨，因投机性买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透香港3月23日电---中国国药控股股份有限公司(1099.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元人民币) 0.66 0.53
末期股息(元人民币) 0.19 0.16
净利 1,560.61 1,208.75
营业额 102,224.81 69,233.67
截止过户日期 6月12-16日
发放股息日期 7月20日
注:国药控股为中国最大的药品分销商.公司全年派息0.19元人民币(没派中期股息).根据汤森路透I/E/B/S综合分析师平均预测,公司去年度净利为15.33亿元人民币.(完)
浏览国药控股其他新闻,请点选[1099.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连续第二天收涨，受助于月初投机性买盘，以及提高使用以玉米为原料的乙醇的前景。
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。