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货币新闻 | 2012年 3月 23日 星期五 07:51 BJT

〔表格〕中国国药控股去年净利按年增29%,符合市场预期

路透香港3月23日电---中国国药控股股份有限公司(1099.HK)宣布,截至2011年12月31日止年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(元人民币) 0.66 0.53

末期股息(元人民币) 0.19 0.16

净利 1,560.61 1,208.75

营业额 102,224.81 69,233.67

截止过户日期 6月12-16日

发放股息日期 7月20日

注:国药控股为中国最大的药品分销商.公司全年派息0.19元人民币(没派中期股息).根据汤森路透I/E/B/S综合分析师平均预测,公司去年度净利为15.33亿元人民币.(完)

浏览国药控股其他新闻,请点选[1099.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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