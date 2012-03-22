〔港股业绩〕中国联通去年净利按年升14.2%,逊于市场预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透香港3月22日电---中国第二大电信运营商--中国联通(0762.HK)周四公布,去年全年净利按年升14.2%,至42.3亿元人民币,远逊市场预期.
汤森路透综合分析师平均预测其2011年全年净利为54.5亿元,其中第四季度净利为11.9亿元.
2011年,该公司平均每用户每月收入(ARPU)为47.3元人民币,每股盈利为0.18元人民币.
中国联通周四收盘升1.71%,大盘恒生指数.HSI则升0.22%.(完)
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--记者 黄运涛/陈敏; 审校 屈桂娟
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