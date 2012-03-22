〔香港个股〕大庆乳业停牌,因公司将发布核数师辞职

路透香港3月22日电---中国大庆乳业(1007.HK)周四盘前宣布停牌,公司称将等待一项与核数师(Auditors)辞职有关的讯息发布.这已是本月来第二桩香港上市的中国民营企业核数师走人.

总部在中国黑龙江省的大庆乳业是在联交所发布上述讯息,公司未说明核数师为谁以及辞职原因.根据公司2010年报,其独立核数师为德勤.关黄陈方会计师行(Deloitte Touche Tohmatsu).

德勤亦为上周停牌的中国童装业者博士蛙控股(1698.HK)核数师,博士蛙上周四公告称,德勤因"对于财务报表中普遍出现的事项感到担忧"等原因辞任,公司因此将无法在3月底前公布年度业绩.此消息令博士蛙股价大泻近35%后停牌迄今,也重燃对于中国民营企业财报的忧虑.[ID:nSH0110014]

市值约17亿港元的大庆乳业,停牌前股价报1.68港元,过去一个月来跌6.07%.

根据公司网站,该乳品公司成立于1970年,主要生产"大庆"、"爱美乐"、"仕加"等品牌婴幼儿奶粉以及"庆乳"冰品.(完)

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