〔香港个股〕大庆乳业停牌,因公司将发布核数师辞职

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港3月22日电---中国大庆乳业(1007.HK)周四盘前宣布停牌,公司称将等待一项与核数师(Auditors)辞职有关的讯息发布.这已是本月来第二桩香港上市的中国民营企业核数师走人.
总部在中国黑龙江省的大庆乳业是在联交所发布上述讯息,公司未说明核数师为谁以及辞职原因.根据公司2010年报,其独立核数师为德勤.关黄陈方会计师行(Deloitte Touche Tohmatsu).
德勤亦为上周停牌的中国童装业者博士蛙控股(1698.HK)核数师,博士蛙上周四公告称,德勤因"对于财务报表中普遍出现的事项感到担忧"等原因辞任,公司因此将无法在3月底前公布年度业绩.此消息令博士蛙股价大泻近35%后停牌迄今,也重燃对于中国民营企业财报的忧虑.[ID:nSH0110014]
市值约17亿港元的大庆乳业,停牌前股价报1.68港元,过去一个月来跌6.07%.
根据公司网站,该乳品公司成立于1970年,主要生产"大庆"、"爱美乐"、"仕加"等品牌婴幼儿奶粉以及"庆乳"冰品.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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