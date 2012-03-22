〔离岸人民币〕进出口银行第四次来港发行人民币债券,规模至多40亿元

路透香港3月22日电---中国进出口银行拟通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU),发行至多40亿元人民币债券,为其首次使用该系统发债.

此次面向机构投资者发行的人民币债券分为两年期和三年期各10亿元,并可视投标情况增加发行金额至40亿元,招标日期为3月30日.

交银香港负责是次发行及交存代理,工银亚洲和工银国际为招标代理.

2007年,进出口银行首度来港发行人民币债券,过去三次在港发行的人民币债券总额已经达到100亿元.(完)