〔香港个股〕九仓称去年内地物业销售额按年增44%,内地资产比例逐步提升

路透香港3月22日电---近年积极扩大中国房地产业务的九龙仓集团(0004.HK)周四称,去年内地物业销售额按年显着增加44%;而至去年末,内地资产占集团营业资产比例约40%,正按计划逐步实现50%的中期目标.

截至去年底止,九仓在撇投资物业重估盈余及特殊项目后的基础盈利按年上升14%,至80.83亿港元,受经常性租金收入增长及中国物业销售强劲所带动.

在香港持有尖沙嘴海港城、铜锣湾时代广场等地标购物商场的九仓,业务涉及地产、酒店、运输及货仓等.公司表示,去年海港城(不包括酒店)和时代广场的盈利贡献分别按年增加15%和13%,受惠本地旅游业畅旺.

此外,九仓近年积极扩大内地房地产业务,包括住宅开发和投资物业.去年公司于内地的物业销售金额为127亿元人民币;而于去年末未确认销售额为135亿元人民币,涉及90.3万平方米面积.公司在内地的土地储备维持于1,220万平方米.

公布业绩后,九仓午盘初段微升0.11%,报43.7港元.过去一个月累计跌逾8%.(完)

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