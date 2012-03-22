〔中港个股〕华能国际称国家考虑向电力企业注资或提供补助

* 公司称国家考虑向电力企业注资

* 注资有助企业增强发展能力

* 华能H股周四盘中反弹,升逾4%

记者 雷美珍/朱球

路透香港3月22日电---"计划电"对垒"市场煤",让中国火电企业苦不堪言.但据中国最大发电商--华能国际电力(0902.HK)(600011.SS)周四透露,政府正考虑多种方案缓解煤电行业的经营困难,包括注入资本金或提供补助.

"相信注资的机会较大,因为政府以往曾向航空业注资,"华能国际副董事长兼董事总经理刘国跃在记者会上称.

华能集团总经理曹培玺亦称,集团需要国家注入资本金,因为煤电行业的亏损是由于电价不到位所造成.

"这个不到位已经影响整个企业的投资发展,因此有必要进行注资."他并说,希望华能集团将来的资产负债率可以降至85%以下,这样集团的发展能力得到增强,对股份公司也有好处.

截至去年底,华能国际的资产负债率为77.14%,按年增4.32个百分点.

由于煤电价格联动机制失效,几家主要火电企业--华能、大唐发电(0991.HK)(601991.SS)和华电国际(1071.HK)(600027.SS)等近年面对煤价上涨压力,获利能力减弱,负债水平上升.

此前中国三大航空集团--东方航空(0670.HK)(600115.SS)、南方航空(1055.HK)(600029.SS)和国航(601111.SS)(0753.HK)在合并国内较小的航空公司后,竞争力不但没有增强,还面对燃油价格上涨造成的经营困难.三大集团于2008年起获得国资委分阶段注资共150亿元人民币.

**冀今年发电量增长8%**

刘国跃透露,今年华能国际目标发电量按年增长8%至3,400亿千瓦时,与全国社会用电量增幅一致.

同时,今年目标将单位燃料成本涨幅控制在4%以内,去年度的涨幅则为9%.

截至今年3月20日,华能国际权益装机容量为55,350兆瓦.

作为华能集团的火电业务旗舰,华能国际此前公布2011年度净利按年大跌65%,远逊市场预期,主要受累于燃料价格上涨和人民币借款利率上升.[ID:nSH0110182]

虽然电价于去年12月获得调升,但发电量减少和财务费用增加,按分析师的估算,华能国际四季度净亏损约3亿元人民币,较三季度亏损扩大,令市场失望,因此在业绩公布后,华能H股周三股价大跌约8%.

不过华能国际总会计师周晖称,随着煤炭价格回软,今年1-2月的经营情况已"逐步好转".

华能国际股价周四反弹,午盘中段涨逾4%,报4.5港元.

瑞信今早报告称,将华能国际H股目标价由5.96港元降至5.7港元,因四季度亏损增加以及税率上升.(完)

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