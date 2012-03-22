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货币新闻 | 2012年 3月 22日 星期四 17:00 BJT

〔香港数据〕2月份综合消费物价指数(CPI)同比升4.7%,年内通胀料回落

路透香港3月22日电---香港统计处周四公布,2月综合消费物价指数(CPI)同比上涨4.7%,低于上月6.1%的增幅;随着环球食品价格自2011年初见顶以及本港经济增长减慢,通胀料会在今年年内回落.

政府发言人表示,基本消费物价通胀率在今年首两个月回落至6.1%,主要是由于食品价格和私人房屋租金的升幅都同样放缓.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,2月基本通胀率按年增幅为5.4%,亦低于上月的6.7%.

(单位:%) 2012年2月 2012年1月 2011年2月

综合消费物价指数 +4.7 +6.1 +3.7

甲类消费物价指数 +4.2 +5.4 +5.5

乙类消费物价指数 +4.9 +6.3 +5.5

丙类消费物价指数 +4.7 +6.4 +5.0

基本通胀率 +5.4 +6.7 +3.6(完)

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--记者 陈敏; 审校 林高丽

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