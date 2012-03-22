〔香港数据〕2月份综合消费物价指数(CPI)同比升4.7%,年内通胀料回落

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透香港3月22日电---香港统计处周四公布,2月综合消费物价指数(CPI)同比上涨4.7%,低于上月6.1%的增幅;随着环球食品价格自2011年初见顶以及本港经济增长减慢,通胀料会在今年年内回落.
政府发言人表示,基本消费物价通胀率在今年首两个月回落至6.1%,主要是由于食品价格和私人房屋租金的升幅都同样放缓.
剔除所有政府一次性纾困措施的影响,2月基本通胀率按年增幅为5.4%,亦低于上月的6.7%.
(单位:%) 2012年2月 2012年1月 2011年2月
综合消费物价指数 +4.7 +6.1 +3.7
甲类消费物价指数 +4.2 +5.4 +5.5
乙类消费物价指数 +4.9 +6.3 +5.5
丙类消费物价指数 +4.7 +6.4 +5.0
基本通胀率 +5.4 +6.7 +3.6(完)
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--记者 陈敏; 审校 林高丽
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
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