〔中港股业绩〕农行2011年度净利按年增长29%,低于市场预期

路透香港3月22日电---中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周四宣布,去年度净利按年增长29%,低于市场预期.

该公司的业绩公告显示,2011年全年净利为1,219.3亿元人民币,低于汤森路透I/B/E/S综合32名分析师预测的1,294亿元.上年同期则为948.7亿元.

期内每股盈利为0.38元人民币,董事会建议派发末期股息每股0.1315元人民币.

去年末的核心资本充足率为9.5%,资本充足率为11.94%.不良贷款率为1.55%,净利息收益率为2.85%.

业绩公布前,农行H股收跌1.12%,报3.52港元;A股则升1.15%,报2.65元人民币.(完)

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