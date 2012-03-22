〔中港股业绩〕农行2011年度净利按年增长29%,低于市场预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货大涨近3%，因基金带动买盘
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大涨近3%，交易商称，因月初基金带动买盘，且受昨日埃及大规模采购小麦支撑。
路透香港3月22日电---中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周四宣布,去年度净利按年增长29%,低于市场预期.
该公司的业绩公告显示,2011年全年净利为1,219.3亿元人民币,低于汤森路透I/B/E/S综合32名分析师预测的1,294亿元.上年同期则为948.7亿元.
期内每股盈利为0.38元人民币,董事会建议派发末期股息每股0.1315元人民币.
去年末的核心资本充足率为9.5%,资本充足率为11.94%.不良贷款率为1.55%,净利息收益率为2.85%.
业绩公布前,农行H股收跌1.12%,报3.52港元;A股则升1.15%,报2.65元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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