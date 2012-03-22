〔香港个股〕重庆农商行拟发行至多80亿元人民币小微贷款专项金融债

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港3月22日电---重庆农村商业银行(3618.HK)周四称,拟向中国境内银行间债券市场成员发行面值总额不超过80亿元人民币的境内小型微型企业贷款专项金融债券.
该行的公告并称,本次募集资金将用于增加小微企业贷款投放的可用资金,确保并加速小微企业贷款业务的持续发展,有效提升小微企业金融服务水准,使该行能够在债券市场上获得持续的资金补充,有效拓宽获取外部资金渠道.
有关发行计划须待股东大会批准,方可进行.
该股周四收升1.22%,报4.14港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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