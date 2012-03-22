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亚洲 | 2012年 3月 22日 星期四 17:11 BJT

〔香港个股〕重庆农商行拟发行至多80亿元人民币小微贷款专项金融债

路透香港3月22日电---重庆农村商业银行(3618.HK)周四称,拟向中国境内银行间债券市场成员发行面值总额不超过80亿元人民币的境内小型微型企业贷款专项金融债券.

该行的公告并称,本次募集资金将用于增加小微企业贷款投放的可用资金,确保并加速小微企业贷款业务的持续发展,有效提升小微企业金融服务水准,使该行能够在债券市场上获得持续的资金补充,有效拓宽获取外部资金渠道.

有关发行计划须待股东大会批准,方可进行.

该股周四收升1.22%,报4.14港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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