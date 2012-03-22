〔香港个股〕重庆农商行拟发行至多80亿元人民币小微贷款专项金融债

该行的公告并称,本次募集资金将用于增加小微企业贷款投放的可用资金,确保并加速小微企业贷款业务的持续发展,有效提升小微企业金融服务水准,使该行能够在债券市场上获得持续的资金补充,有效拓宽获取外部资金渠道.