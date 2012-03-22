〔港股业绩〕利丰去年净利胜预期,美国消费力道回温(更新版2)

(新增细节)

* 利丰去年净利增24%,至6.81亿美元

* 核心经营溢利率下降0.2个百分点至4.4%

* 美国复苏情况较预期佳,消费力道回温

* 客户重新进货需求较一年前强劲

* 三大业务网络协同效应增,扩大市占率

记者 李珊珊

路透香港3月22日电---下半年撙节开支以及市占率增加,令环球消费品出口及物流集团香港利丰(0494.HK)缴出较预期佳的年度业绩.公司人士周四表示,美国景气回温情况较预期佳,亚洲市场也持续增长.

利丰总裁乐裕民(Bruce Rockowitz)在业绩记者会上指出,尽管欧洲景气仍然不明朗,但利丰最大的市场--美国的情况比市场认为的好,客户比去年此时乐观,部份州的就业情形也好转,带动消费力道.

"(库存)很吃紧,重新进货(re-stocking)的需求比一年前强劲,美国情况就是如此."乐裕民说.

为沃尔玛(WMT.N)和Target(TGT.N)等大型连锁店采购的利丰在收盘后公告,2011年净利按年增长24%至6.81美元,高过市场预估的6.17亿美元,反映集团的市场占有率增长,以及来自贸易、物流及分销等三个业务网络组成的新架构带来协同效应.[ID:nSH0110232]

集团年度营业额按年增长26%至200亿美元,其中来自美国营收占比为60%,较前一年的65%下降,但仍为最大市场;欧洲占比则由前一年的24%降至21%,亚洲则由前一年的4%大增至12%,为营收增长最快的地区.

不过,利丰表示,由于欧债危机迄今未见明确解决迹象,在几个大国中,德国几乎未见消费增长,英国的增幅也有限.

"欧洲宏观环境持续不明朗,特别是因为欧元疲弱."冯国纶说.

乐裕民同时提及,虽然人工成本持续上升,但去年高涨的原材料价格已初露回落迹象.此将有利于公司毛利率.

"去年通胀非常高,大宗原材料价格高得不得了....今年价格已经下来,虽然下降幅度不是很多,但不会再涨上去,"乐裕民说,"下半年可能还会再往下."

好于预期的就业数据,以及逐渐恢复的消费信心,似乎透露美国经济的"春燕"乍现.美国商务部本周二公布的2月住宅建筑许可接近三年半高位,显示楼市复苏仍在进行[ID:nSB1444832].上周公布的一周失业人数也降至四年低点[ID:nSB1436374].

**成长策略视经济情况调整**

利丰同时表示,2011年共完成18项收购,这些项目年化总营业额约为20亿美元.利丰副主席冯国纶并表示,公司会持续视经济情况,在自身成长(organic growth)、收购两个成长策略中进行调整.

"经济不好的时候,卖方价格就会差一点,我们当然有更多的机会收购,"即将接下主席一职的冯国纶说,"一旦经济复苏,卖方价格就会高了,我们收购会变少."

不过,也因为收购导致营运成本增加,2011年核心经营溢利率下降0.2个百分点至4.4%.

公司去年宣布,主席冯国经将于2012年股东周年大会后退任集团主席职务,并由胞弟冯国纶接任[ID:nSH0062311].冯国纶上月向路透表示,宏观环境疲弱,反而有利于收购价格,公司今年有可能进行更多购并.[ID:nSH0097501]

冯国纶同时表示,维持2013年核心经营溢利达到15亿美元的目标不变,"我们有信心作到三年计划".

利丰去年宣布一项"三年计划",目标在2013年达到核心经营溢利15亿美元.去年的核心经营溢利则是增长22%至8.82亿美元.

利丰2011年度每股盈利为0.0843美元,建议末期派息0.34港元,令全年派息达到0.53港元,较上一年的0.45港元增加.

利丰今日收报19.06港元,涨0.42%,今年迄今涨约33%,表现优于大盘恒生指数.HSI的上涨约13%.(完)

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