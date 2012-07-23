《香港报摘》--经济日报7月23日

--2008在港成立的易方达资产管理(香港),挟母行易方达基金为内地最大指数基金管理公司的身份,短期内拟推出实物A股ETF(交易所买卖基金).常务董事林永森称,中央拓宽投资回流渠道,并降低QFII(合格境外机构投资者)门槛,期望年底前可申请QFII资格.