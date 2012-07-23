《香港报摘》--经济日报7月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--欧债危机突然恶化,港股受考验.避险情绪升温,瑞银表示:今季难乐观.
* 其他:
--2008在港成立的易方达资产管理(香港),挟母行易方达基金为内地最大指数基金管理公司的身份,短期内拟推出实物A股ETF(交易所买卖基金).常务董事林永森称,中央拓宽投资回流渠道,并降低QFII(合格境外机构投资者)门槛,期望年底前可申请QFII资格.
--私募股权基金凯雷(Carlyle)(CG.O)于上周五沽售中国太保(2601.HK)股份,套现最多57.2亿港元.是次配售共涉及2.2亿股.售价介乎25.5-26港元,较上周五收市价26.9港元折让3.3%至5.2%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。