版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:04 BJT

《香港报摘》--经济日报7月23日

* 要闻版头条:

--欧债危机突然恶化,港股受考验.避险情绪升温,瑞银表示:今季难乐观.

* 其他:

--2008在港成立的易方达资产管理(香港),挟母行易方达基金为内地最大指数基金管理公司的身份,短期内拟推出实物A股ETF(交易所买卖基金).常务董事林永森称,中央拓宽投资回流渠道,并降低QFII(合格境外机构投资者)门槛,期望年底前可申请QFII资格.

--私募股权基金凯雷(Carlyle)(CG.O)于上周五沽售中国太保(2601.HK)股份,套现最多57.2亿港元.是次配售共涉及2.2亿股.售价介乎25.5-26港元,较上周五收市价26.9港元折让3.3%至5.2%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐