《交易视点》保险投资债券新规有利增加中国信用债整体需求--中金

路透北京7月23日电---中国国际金融公司最新发布的策略报告对保险资金进入债券市场的影响做出解读，认为本次新的债券投资办法对于扩大保险的信用债投资范围是有利的。

不过保险目前债券配置需求弱的主要原因还是保费收入增速慢和协议存款利率较高，投资比例和偿付充足率等等并不是当前最主要的障碍，相关限制的放开短期内可能还难以看到明显的效果，但中长期对于增加信用债整体需求有利。

新规自发布之日起(7月19日)开始实行，信用债方面，新规与原准则的区别主要有以下几点：

一、评级明确：主体评级不得低于A，债项评级不得低于AA

根据保监发〔2010〕66号《关于调整保险资金投资政策有关问题的通知》，保险公司投资有担保企业(公司)类债券，应具有国内信用评级机构评定的A级或者相当于A级以上的长期信用级别，投资无担保企业（公司）类债券，应具有国内信用评级机构评定的AA级或者相当于AA级以上的长期信用级别。该规定中没有明确长期评级是指主体评级还是债项评级，而且对于有担保债券，并未要求担保增信后债项评级必须要达到评级提升的效果。例如主体评级A的企业发行的债券，经过担保增信后债项评级还是A，按照原准则应该还是可以投资的。

根据新规第十条，保险公司投资非金融企业（公司）债券，首先发行人需要具有国内信用评级机构评定的A级或者相当于A级以上的长期信用级别，而且无论债券是否有担保，都需要具有国内信用评级机构评定的AA级或者相当于AA级以上的长期信用级别。也就是说，有担保债券债项评级低于AA也是不能投资的，这一点在之前的规定中没有明确限制。而无担保债由于没有增信，主体评级和债项评级是一致的，因此债项评级不低于AA，实际上就等于要求了主体评级也不能低于AA。

二、投资比例提升：

根据新规第十三和十四条，保险公司投资无担保非金融企业（公司）债券的余额，不超过该保险公司上季末总资产的比例从20%提升到50%。 保险公司投资同一期单品种金融企业（公司）债券和有担保非金融企业（公司）债券的份额，从不超过该期单品种发行额的20%提升到40%；投资同一期单品种无担保非金融企业（公司）债券的份额，从不超过该期单品种发行额的10%提升到20%。

三、簿记建档方式发行的债券不再限于二级市场购买，一级投资也可以参与：

最初保险投资无担保债仅限于招标方式发行的品种，今年5月保监会下发了《关于保险资金运用监管有关事项的通知》（保监发[2012]44号），文中提到“保险机构可以投资以簿记建档方式公开发行的已上市交易的无担保企业债、非金融企业债务融资工具和商业银行发行的无担保可转换公司债等债券。”放开了保险对簿记建档方式发行的信用债的投资限制。不过由于限于“已上市交易”的品种，说明只能在二级市场买入，一级发行不能参与。本次新规第十条（四）规定，“保险资金投资的无担保非金融企业（公司）债券，应当采用公开招标发行方式或者簿记建档发行方式。”文中并未对一级或二级进行限制，而且还对簿记建档提出了四条具体要求，我们理解这意味着保险公司将可以参与簿记建档债券的一级发行。

四、投资无担保信用债的偿付能力充足率要求从150%降低到120%：

新规第二十二条规定，保险公司上季度末偿付能力充足率低于120%的，不得投资无担保非金融企业（公司）债券。这个偿付能力充足率下限之前的规定是150%（保监发〔2009〕42号《关于增加保险机构债券投资品种的通知》），说明投资无担保信用债的资本充足率要求有所降低。

五、商业银行金融债和次级债发行人总资产要求变为净资产要求，核心资本充足率要求从4%提升到6% ：

根据保监发〔2005〕72号关于印发《保险机构投资者债券投资管理暂行办法》的通知，保险机构投资的商业银行金融债券和次级债券，其发行人应符合总资产不低于2000亿元人民币和核心资本充足率不低于4%的条件。根据新规第九条，商业银行金融债和次级债发行人要求最新经审计的净资产不低于100亿元人民币，而总资产不再限制2000亿以上，只有商业银行发行的混合资本债才要求发行人总资产在2000亿以上。另外发行人核心资本充足率要求从4%提升到了6%。

总的来说，本次新的债券投资办法对于扩大保险的信用债投资范围是有利的。以上主要变化中，投资范围严格化的只有两项：（1）有担保债券要求债项评级在AA级以上；（2）银行金融债和次级债发行人核心资本充足率从4%提升到6%。但这两项应该都不会有太大的负面影响。评级方面，首先经过担保增信后债项仍在AA-以下的债券本来就很少，而且由于大部分保险公司内部风控也比较严格，实际投资AA-级以下债项评级债券的应该也不多。商业银行次级债方面，虽然资本充足率要求从4%提升到6%，但目前截止一季度末商业银行整体的核心资本充足率是10.3%，6%的要求并不算十分苛刻。而净资产100亿的条件实际上也要比总资产2000亿的条件宽松一些。

不过保险目前债券配置需求弱的主要原因还是保费收入增速慢和协议存款利率较高，投资比例和偿付充足率等等并不是当前最主要的障碍，相关限制的放开短期内可能还难以看到明显的效果，但中长期对于增加信用债整体需求有利。(完)

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