〔港股业绩〕中国联通去年净利远逊预期,料今年3G业务实现盈利(更新版2)

(新增去年第四季度净利和管理层评论)

* 联通去年净利按年升14.2%,远逊市场预期

* 2011年第四季度净利约1,000万人民币,环比大减

* 去年平均每用户每月收入(ARPU)为47.3元

* 公司有信心实现收入与市场份额更快提升

路透香港3月22日电---中国第二大电信运营商中国联通(0762.HK)去年全年净利按年升14.2%至42.3亿元人民币,但远逊市场预期;公司称有信心实现收入与市场份额的更快提升,并预期今年3G业务将实现盈利.

汤森路透综合分析师平均预测其2011年全年净利为54.5亿元,其中第四季度净利为11.9亿元.

公司董事长兼首席执行官常小兵在公告中称,面对复杂多变的宏观经济环境,伴随信息通信业新技术新业态的不断涌现和产业加速跨界融合,中国的通信业总体仍有望保持较快发展.

"公司有信心抓住宝贵的战略机遇和时间窗口,加快重点业务的规模发展,实现收入与市场份额的更快提升,带动盈利增长,为股东创造更大价值."他称.

常小兵并在业绩发布后的记者会上表示,预计今年全年3G业务将实现盈利.

"公司的3G盈利能力在持续改善,而第四季度出现波动,主要是千元智能手机的发展较快."他说.

中国联通2011年第四季度净利约1,000万人民币,而2010年同期亏损4.26亿元.

"第四季度盈利环比大幅回落,主要原因一是2G业务、固网业务和语音业务的流失逐季扩大,而3G和宽带业务收入增幅还不能弥补(上述业务的流失);二是服务成本(含终端补贴)逐季增长."中国联通首席财务官李福申在同一场合称.

两家竞争对手--中国移动(0941.HK)和中国电信(0728.HK)相继推出3G服务争夺客户,中国联通面临着更为激烈的竞争.三家电信公司一方面将战线伸延至消费较低的城市,以保持用户数量增长,另一方面亦希望吸引更多高端用户,以提升不断下降的ARPU(每用户平均收入).

2011年,中国联通平均每用户每月收入(ARPU)为47.3元人民币,每股盈利为0.18元人民币.

中国联通高级副总裁李刚表示,联通版iPhone4S自今年1月发售以来,销售情况好于去年同期的iPhone4.他并称,中国电信加入销售iPhone的队列,对中国联通是正向的效应,因双方的广告力度加大,对联通的iPhone销售产生了正面拉动作用.

但他拒绝透露目前的iPhone用户数量.

苹果公司(AAPL.O)的产品热卖引发中国运营商竞相引进iPhone.随着中国电信开始销售iPhone4S,打破了联通在国内垄断iPhone的地位;中国移动则表示与苹果合作的技术障碍已经清扫,目前正加紧推进双方的合作,但目前尚无时间表.稍早公布业绩的中国移动第四季净利升4.6%,符合市场预期.[ID:nSH0109556]

中国联通周四收盘升1.71%,大盘恒生指数.HSI则升0.22%.

以用户计,中国是全球最大的手机市场,截止2012年2月末,中国手机用户数已达约10亿.中国联通的移动用户总数为2.059亿,其中3G用户4,589万.(完)

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