〔中港个股〕交通银行副行长王滨辞任,转调中国太平保险集团出任董事长

路透香港3月22日电---中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四称,王滨因工作调动原因,辞去执行董事、副行长等职务,今天起生效.

另一方面,中国太平保险集团在其网站发布,王滨接替林帆出任该集团董事长、党委书记.

现年54岁的王滨曾先后担任中国农业发展银行江西省分行行长以及交通银行天津分行行长、北京分行行长等多项职务.2005年4月起任交银行副行长,2010年4月起任交通银行执行董事、副行长.

中国太平保险集团为中国太平保险(0996.HK)的母公司,是中国的综合保险商.(完)

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