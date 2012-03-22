〔中港个股〕交通银行副行长王滨辞任,转调中国太平保险集团出任董事长

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港3月22日电---中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四称,王滨因工作调动原因,辞去执行董事、副行长等职务,今天起生效.
另一方面,中国太平保险集团在其网站发布,王滨接替林帆出任该集团董事长、党委书记.
现年54岁的王滨曾先后担任中国农业发展银行江西省分行行长以及交通银行天津分行行长、北京分行行长等多项职务.2005年4月起任交银行副行长,2010年4月起任交通银行执行董事、副行长.
中国太平保险集团为中国太平保险(0996.HK)的母公司,是中国的综合保险商.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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