《香港报摘》--信报7月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--香港政府上周公布居屋新政后,居屋接连录得新高成交价个案,居屋抢购潮蔓延至总价较低的楼盘.
* 其他:
--市场消息指出,早于数年前已计划分拆旗下酒店业务上市的世茂房地产(0813.HK),拟放弃分拆上市的安排,取而代之引入策略投资者共同发展业务,甚至不排除将个别酒店项目的权益出售;据悉,集团现阶段正积极与私募基金等潜在买家洽谈,冀获得较佳的合理估值.
--以生产婴孩车为主的好孩子国际(1086.HK)早前发出上半年盈警,指主要由于公司持有的衍生金融工具价值变动出现亏损,但公司澄清,相关金融衍生工具实际上是外汇远期合约,只涉及帐面上的减值,对现金流和营运不会带来实质影响.
--在全球经济可能放缓下,香港机场管理局公布数据显示,香港机场今年上半年客运量稳步增长,达2,760万人次,同比增长6.9%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。