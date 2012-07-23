《香港报摘》--信报7月23日

* 要闻版头条:

--香港政府上周公布居屋新政后,居屋接连录得新高成交价个案,居屋抢购潮蔓延至总价较低的楼盘.

* 其他:

--市场消息指出,早于数年前已计划分拆旗下酒店业务上市的世茂房地产(0813.HK),拟放弃分拆上市的安排,取而代之引入策略投资者共同发展业务,甚至不排除将个别酒店项目的权益出售;据悉,集团现阶段正积极与私募基金等潜在买家洽谈,冀获得较佳的合理估值.

--以生产婴孩车为主的好孩子国际(1086.HK)早前发出上半年盈警,指主要由于公司持有的衍生金融工具价值变动出现亏损,但公司澄清,相关金融衍生工具实际上是外汇远期合约,只涉及帐面上的减值,对现金流和营运不会带来实质影响.

--在全球经济可能放缓下,香港机场管理局公布数据显示,香港机场今年上半年客运量稳步增长,达2,760万人次,同比增长6.9%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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