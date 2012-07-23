《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月23日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港7月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7564港元HKD=) 美国股市周五收低,道琼工业指数.DJI收跌120.79点,或0.93%,至12,822.57点,欧债危机再次搅动市场,因忧虑西班牙可能最终需要全面救助,这促使交易商在股市连涨三天后获利了结.[ID:nSB1679714] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 202.750 -1.82 24986 15.726 -1.34 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.010 -2.63 24431 3.106 -2.34 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.300 0.07 251659 87.337 -1.03 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.410 -2.77 269482 21.413 -2.89 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.080 -0.73 39402 9.702 -0.90 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 89.780 0.10 36751 6.964 -1.36 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.710 -3.25 694424 64.704 -3.28 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 47.380 1.91 92986 3.675 -2.00 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.740 5.13 393802 10.657 -0.77 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.640 -3.30 34025 11.355 -1.77 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.190 0.55 44106 5.660 -1.90 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.600 -2.54 9448 3.816 -1.65 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.080 -3.12 4572 1.325 -50.75 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.490 -3.87 50920 0.231 -3.29 (完) --整理 梁慧仪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。