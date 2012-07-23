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亚洲 | 2012年 7月 23日 星期一 08:25 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月23日

路透香港7月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7564港元HKD=)

  美国股市周五收低,道琼工业指数.DJI收跌120.79点,或0.93%,至12,822.57点,欧债危机再次搅动市场,因忧虑西班牙可能最终需要全面救助,这促使交易商在股市连涨三天后获利了结.[ID:nSB1679714] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  202.750   -1.82      24986            15.726      -1.34
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.010   -2.63      24431             3.106      -2.34
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.300    0.07     251659            87.337      -1.03
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.410   -2.77     269482            21.413      -2.89
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  125.080   -0.73      39402             9.702      -0.90
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   89.780    0.10      36751             6.964      -1.36
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   41.710   -3.25     694424            64.704      -3.28
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   47.380    1.91      92986             3.675      -2.00
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.740    5.13     393802            10.657      -0.77
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.640   -3.30      34025            11.355      -1.77
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.190    0.55      44106             5.660      -1.90
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.600   -2.54       9448             3.816      -1.65
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.080   -3.12       4572             1.325     -50.75
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.490   -3.87      50920             0.231      -3.29 (完)

  --整理 梁慧仪

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