《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月23日

路透香港7月23日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7564港元HKD=) 美国股市周五收低,道琼工业指数.DJI收跌120.79点,或0.93%,至12,822.57点,欧债危机再次搅动市场,因忧虑西班牙可能最终需要全面救助,这促使交易商在股市连涨三天后获利了结.[ID:nSB1679714] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 202.750 -1.82 24986 15.726 -1.34 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.010 -2.63 24431 3.106 -2.34 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.300 0.07 251659 87.337 -1.03 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.410 -2.77 269482 21.413 -2.89 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 125.080 -0.73 39402 9.702 -0.90 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 89.780 0.10 36751 6.964 -1.36 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 41.710 -3.25 694424 64.704 -3.28 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 47.380 1.91 92986 3.675 -2.00 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.740 5.13 393802 10.657 -0.77 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.640 -3.30 34025 11.355 -1.77 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.190 0.55 44106 5.660 -1.90 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.600 -2.54 9448 3.816 -1.65 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.080 -3.12 4572 1.325 -50.75 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.490 -3.87 50920 0.231 -3.29 (完) --整理 梁慧仪