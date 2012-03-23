〔港股业绩〕富士康2011年度业绩转亏为盈,优于市场预期

路透香港3月23日电---全球最大手机代工生产商--富士康国际(2038.HK)宣布,2011年度业绩转亏为盈,因公司于多个地点的产能优化,以及在开拓新客户方面开始对经营业绩产生正面影响.

截至去年12月底止年度,富士康录得净利7,284万美元,扭转了上一年度2.18亿美元亏损的局面.而且其业绩较汤森路透I/B/E/S预估的2,759万美元为高.期内富士康每股盈利为0.0101美元,董事会决定不派发末期息.

富士康在声明中称,虽然去年电脑及通讯行业的融合及新软件系统、应用程式及服务的引进导致全球OEM(原件制造)品牌与新入行厂家之间的市场占有率争夺战加剧,但公司进一步提高研发能力方面的投资,以至从设计、制造至物流的一站式解决方案,令公司赢得更多市场经营者的青睐.

展望今年,富士康预期智能手机设备仍属市场主流,公司现时可进行精简营运,并于有利位置推动业务进一步发展.此外,公司并将持续推动制造自动化、成本合理化及客户多元化为其长远发展方向.

在过去几年中国工资大幅成长且缺工问题频传,加以此前发生的多宗员工坠楼自杀事件,已让富士康母公司鸿海集团(2317.TW)创办人兼总裁郭台铭多次表示将提高自动化生产比重.自今年2月1日起,富士康(鸿海)集团全面调涨大陆各厂区基层员工基本薪资,加薪幅度为16-25%.[ID:nST0434356]

截至去年底止,富士康的员工总数约为98,868名,较2010年的126,687名减少22%,而员工成本总额为5.33亿美元,按年减少5.7%.

富士康周四收报5.7港元,过去一个月累计下跌2.5%.(完)

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