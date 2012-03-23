《香港报摘》--经济日报3月23日

* 要闻版头条:

--中资击退多家本地发展商,连环以高价夺本港住宅地,中国海外(0688.HK)以25.38亿港元投得鸭(月+利)洲土地,平均尺价1.1万港元,创香港仔新高;另雅居乐(3383.HK)高层斥7亿港元投得西贡碧沙湾住宅地,平均尺价2.1万港元,创新界区地价新高.

* 其他:

--随着梁振英很大机会当选下届特首,政圈料问责班子将出现大换血.政务司司长一职,据知热门是"三林一叶",即现任政务司司长林瑞麟、发展局局长林郑月娥、平机会主席林焕光,及新民党主席叶刘淑仪.

--近日翻刮民企风暴,不少细价民企股遭洗仓急泻.市场忧虑有集资需要的大成糖业(3889.HK)急跌14%,但公司发言人称并无股权集资计划.不过券商对细价股的融资已渐趋谨慎.

--恒生银行(0011.HK)拟重新调配人手资源,该行零售银行及财富管理业务主管陈力生表示,短期内会展开为期一至两个月的试验计划,把零售业务部分后勤员工,调到前线负责销售.

--吉利汽车(0175.HK)将今年销售目标设定46万辆,较去年完成的销售量42.16万辆增加约9%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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