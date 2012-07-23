(重发)《香港报摘》--其他报纸重要消息7月23日

(重发以删除标题多余的符号)

* 明报:

--据熟悉金融监管的专家分析,被指有结构缺陷易受操控的伦敦银行同业拆借利率(Libor)及欧元区银行同业拆借利率(Euribor),存在四大缺陷,香港的银行同业拆借利率(Hibor)产生机制虽然较佳,但四大缺陷亦适用其二.(B01)

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)公告指,由于尚未获得中证监的批准,该行350亿元人民币A+H股供股计划的期限须延长一年,公司目前仍需要改善核心资本充足率以支持业务的持续发展及增长.(B02)

* 苹果日报:

--美国参议院上周就汇控(0005.HK)(HSBA.L)反洗黑钱不力发表长篇调查报告,其中美国汇丰的运钞部门香港分支被指向恐怖组织相关银行服务.消息指,金融管理局因应报告,就香港汇丰银行的规管管治及遵守反洗黑钱标准进行检查,包括现场审查工作.

* 东方日报:

--消息称,一家欧资行原租用的中环国际金融中心2期,早前未有续租,并将部分员工及部门调回湾仔总部.另市传麦格理集团(香港)或有关公司租用多年的国际金融中心1期多层全层,现决定将部分楼面推出顶租,涉及楼面近2万方尺.(B02)

--对于银行公会检讨港元同业拆息(Hibor)机制.消息人士透露,财资市场公会已成立工作小组,并与银公进行初步沟通,表达包括具体厘清拆息的意见,料今年内可完成检讨.银行界认为检讨可令制度更趋完善,普遍建议增加参与行数目以减少操控的机会.(B02)

--宝峰时尚(1121.HK)早前发盈警.公司行政总裁陈庆伟解释,由于发行可换股债券于上半年入帐,发盈警只是会计上的处理,强调业务发展稳健,现金充足,毛利亦有增长,未来会继续推进五年计划,包括搬厂及拓展东南亚市场.(B05)

* 文汇报:

--安东油田服务(3337.HK)公布,其全资附属安东石油技术中标,为中石化(0386.HK)位于内蒙古鄂尔多斯盆地的区块,提供水平井分段压裂工具及技术服务.(B01)

* 大公报:

--三一重工(600031.SS)总裁向文波透露,欧债危机给了公司更多收购整合海外企业的机会,最近公司还有几项海外收购项目. (B04)

--据悉,中国移动(0941.HK)助力广大客户与伦敦奥运同行,奥运会期间英国漫游资费大幅下降,国际漫游通话、短讯、上网资费均大幅降低. (B05)

--内地最大婴儿车生产商好孩子(1086.HK)主席宋郑还表示,集团目前拥有1.2万家母婴销售店,计画于年底前增加至1.5万家.他预料,今年资本开支约2,000万美元,主要用于网路拓展、提升工厂产能、提高员工福利设施,以及强化信息化系统. (B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]