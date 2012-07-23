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货币新闻 | 2012年 7月 23日 星期一 09:31 BJT

〔香港股市〕恒指开跌1.94%,汇控跌势拖低大盘

路透香港7月23日电---香港股市周一开低,汇控(0005.HK)以3.7%的跌幅拖累大盘,因有关西班牙击退债务危机能力的疑虑升级.

恒生指数.HSI开盘下挫1.9%至19,259.4点,恒生国企指数.HSCE跌2.2%.(完)

--编译 艾茂林;审校 徐文焰

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